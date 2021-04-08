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Бывший муж Ани Лорак впервые рассказал о разводе с певицей

08.04.2021 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два года назад украинская певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись. В браке супруги, у которых в 2011 году родилась дочь София, прожили девять лет. Причиной расставания, по слухам, стала неверность Налчаджиоглу — его засняли в компании модели Яны Беляевой в одном из клубов в Киеве, после чего Лорак приняла решение о разводе. Спустя два года после расставания с певицей Налчаджиоглу наконец решил прокомментировать их развод, пишет spletnik.ru.


Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

— Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно: 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, — рассказал он в интервью YouTube-шоу «Новини.live».

Рассталась пара не мирно, но со временем Мурат и Ани смогли наладить отношения ради общей дочери. Недавно бывшие супруги вместе с девятилетней Софией даже появились вместе на одном из светских мероприятий.

— Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации. Слава богу, мы это все решили: мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки, — считает Мурат.

Сейчас бывшие супруги счастливы в новых отношениях. 43-летний бизнесмен встречается с 24-летней визажисткой по имени Лилия, а вот 42-летняя певица своего возлюбленного пока скрывает. Но отмечает, что очень влюблена. А в ее окружении и вовсе говорят, что не за горами и свадьба.

 
 
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