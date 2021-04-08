В Гомеле на переходе BMW сбил 13-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса легковушки в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 7 апреля, около 17.35. Установлено, что 22-летняя водитель BMW со стажем вождения менее 1 года ехала по улице Крестьянской со стороны улицы Советской в направлении улицы Кирова и сбила 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи несовершеннолетнего отпустили домой.

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