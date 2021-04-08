Видите змею на фото? А она там есть - попробуйте найти

Источник материала: Tut.by

Австралийский центр Sunshine Coast Snake Catchers по ловле и освобождению рептилий опубликовал фото в Facebook , на котором изображена живая изгородь. Сотрудники центра уверяют, что в ней спряталась редкая змея — найти ее оказалось сложной задачей даже для профессионалов, пишет Media Leaks .

В подписи к посту говорится: «В связи с погодными изменениями у нас была довольно загруженная неделя. Нам приходилось ловить змей на ходу или искать свернувшихся клубочком, как рептилия на этой фотографии».

Вот — оригинальное фото:





А это — снимок с разгадкой:





Если даже на том кадре найти змею не вышло:



Голова ромбического питона

В изгороди спрятался ромбический питон , принадлежащий к роду неядовитых змей из семейства питонов. Такие обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии.

В комментариях к посту большинство пользователей признались в том, что отыскать питона не смогли. «Я часами смотрел на фото и единственное, что увидел, — свои воспалённые глаза», — написал один их юзеров. А другой вообще усомнился, что рептилия есть на кадре: «Это шутка на Первое апреля? Может быть, мы пытаемся найти то, чего на снимке нет?