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Новая аудиозапись: «Или я буду стрелять сам, или кто, у кого будут боевые патроны»

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

BYPOL опубликовал аудиосвидетельство о готовности применить боевое оружие для подавления протестов.

На аудиозаписи, которая длится всего 55 секунд, слышны четкие шаги марширующих людей (возможно, курсантов) и голос мужчины, проводящего инструктаж:

«…12-го года, 35-ый год, 91-ый год, Советский Союз когда распался… Ни к чему хорошему не привело.

Поэтому всем быть в готовности к задействию. Значит, я назначу сейчас всех этих людей, которые чтобы каждый все знал: кому мы выдадим «магазин», кто «вперед, в атаку».

Значит, ничего не бояться, спокойненько выдвигаемся, идем. Вперед скажут там – и пошли двигаться вперед. Может быть, если кого-то попытаются… Я тогда приму решение – или я буду стрелять сам, или кто, у кого будут боевые патроны. Скажу: «Огонь!». Первый выстрел вверх холостым пойдет, а кто-то… кто-то потом боевым».

Голос на записи похож на голос, как утверждает объединение BYPOL, начальника общевойскового факультета Военной академии полковника Сергея Мазовки.

 
 
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BYPOL опубликовал аудиосвидетельство о готовности применить боевое оружие для подавления протестов.
 
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