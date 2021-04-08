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В Минске устанавливают уникальные для СНГ мощные электрозаправки

08.04.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сеть «Маланка» приступила к установке зарядных комплексов для электромобилей, которым нет аналогов в СНГ.

В Минске устанавливают уникальные для СНГ мощные электрозаправки
Источник: ПО «Белоруснефть»

В ПО «Белоруснефть» сообщили, что возводятся 18 уникальных комплексов по шесть зарядных станций в каждом. Станции мощностью 50 кВт позволяют владельцам электромашин пополнять заряд на 30–40 км всего за 10 минут. Такие комплексы — ноу-хау белорусских разработчиков.

«Станции устанавливаем вблизи торговых и административных центров, а также недалеко от МКАД, — рассказал начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО «Белоруснефть» Максим Сусаренко. — Комплексы позволяют одновременно заряжать несколько электромобилей в местах, где это необходимо. Приехав в торговый центр или выезжая из города, водителям не нужно ждать на парковке, пока освободится единственный столбик зарядки, а можно быстро и без очереди пополнить заряд автомобиля всего за полчаса».

В Беларуси насчитывается свыше 2500 электромобилей. По прогнозам специалистов Malanka, за текущий год их количество увеличится в три раза и превысит 7500 единиц. В Минске установлено 300 станций для зарядки электромобилей. До конца года их появится еще 60.

 
Теги: Минск
 
 
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Сеть «Маланка» приступила к установке зарядных комплексов для электромобилей, которым нет аналогов в СНГ.
 
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