ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое минчан несколько лет обкрадывали автомобили

08.04.2021 11:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сыщики столичного уголовного розыска вышли на двоих минчан 51 и 44 лет. По предварительной информации, мужчины совершали хищения на протяжении нескольких лет: проникали в автомобили и забирали только ценные вещи.

Двое минчан несколько лет обкрадывали автомобили

В основном объектами посягательств оказывались иномарки 2000-х годов выпуска с механическим замком, незамысловатой сигнализацией или без нее, передает пресс-служба МВД. Подельники начинали работать, когда водитель выходил из машины: сигнализацию отключали, перехватывая радиосигнал специальным устройством, а замки открывали отмычками.

Задержанные старались продать похищенное, но часть имущества хранилась в гараже одного из них. Во время осмотра бокса милиционеры обнаружили более 550 вещей, включая велосипеды и наборы инструментов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сыщики столичного уголовного розыска вышли на двоих минчан 51 и 44 лет. По предварительной информации, мужчины совершали хищения на протяжении нескольких лет:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые расшифровали геномы древнейших европейцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by