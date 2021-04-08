21 факт о Webcom Belarus в 21 день рождения

Источник материала: ProBusiness

7 апреля Webcom Belarus исполнился 21 год. Все это время компания помогает бизнесу развиваться и привлекать клиентов с помощью инструментов интернет-маркетинга.





Честность и открытость, прицел на измеримый результат, постоянная прокачка экспертизы и инвестиции в развитие белорусского рынка интернет-маркетинга позволили добиться по-настоящему впечатляющих результатов.

В День рождения компании мы делимся 21 достижением, над каждым из которых мы долго и упорно работали и которые позволили превратить Webcom Belarus, пожалуй, в ведущего игрока на рынке интернет-маркетинга не только Беларуси, но и всего СНГ.

Достижения, которыми мы по праву гордимся:

Webcom Belarus — единственный Facebook Premium Marketing Partner среди белорусских компаний. Единственный в Беларуси Google Ads Reseller. Сертифицированное агентство всех рекламных систем: Яндекс, ВКонтакте, myTarget, Bing и др. Webcom Belarus — одна из двух компаний из Беларуси, которая стала участником программы International Growth Program от Google и помогает белорусскому бизнесу выйти на зарубежные рынки, а зарубежным компаниям начать свою деятельность в Беларуси. Собственный образовательный центр Webcom Academy , который специализируется на обучении в сфере digital и ежегодно выпускает более 1000 начинающих специалистов в области интернет-маркетинга. В компании работают 2 из 6 в Беларуси сертифицированных тренера Google. 7 из 9 сертифицированных партнеров по обучению Яндекса в Беларуси— сотрудники Webcom Belarus. Более 5000 довольных клиентов, среди которых самые известные бренды и крупнейшие компании страны:





3 офиса — в Беларуси, России, Казахстане. 5 независимых компаний в Беларуси:

Webcom Performance — агентство перфоманс маркетинга,

Webcom Academy — образовательный центр в сфере digital,

Webcom Media — агентство медийной рекламы,

ProText — копирайтинговое агентство,

iContext — крупнейший автоматизированный digital сейлз-хауз. Более 100 сертифицированных сотрудников в штате только белорусского представительства. Собственный автоматизированный сервис по зачислению средств на рекламные аккаунты и управлению рекламными кампаниями Webcom Pay . Собственное программное обеспечение для сбора MAC-адресов, которое уже используют крупнейшие торговые точки страны, и создали свой собственный сервис для анализа и продвижения бизнеса wifi-analitika.by Организуем, пожалуй, крупнейшие тематические конференции в области digital: Digital GO!, «Неделя байнета», Webcom Digital Day — участниками которых в год становятся более 3000 человек. Успешно реализуем совместные образовательные проекты в Беларуси с Google Partners, Европейским банком реконструкции и развития, ПРООН и другими организациями. Запустили программу поддержки среднего и малого бизнеса с полным кэшбэком за создание рекламных кампаний. Помогаем начать продвижение и получить первые продажи из интернета, а для поддержки возвращаем стоимость создания рекламных кампаний на аккаунты. Создали одну из крупнейших в стране партнерских программ для фрилансеров и рекламных агентств, главная задача которой — популяризация и развитие сферы digital в Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество. Более сотни агентств и фрилансеров-партнеров уже с нами! Шесть раз подряд становились победителями премии «Выбор года» в номинации «Digital-агентство №1» в 2013-2018 годах. Заняли 1 место в Беларуси и 5 место в СНГ среди всех агентств интернет-маркетинга в Рейтинге Рунета. В 10-й раз подтвердили первое место среди SEO-компаний Беларуси. Работаем с клиентами из 39 стран мира. Оборот группы компаний превысил 50 млн долларов в год.

Благодаря этим достижениям компания заслужила репутацию надежного digital-партнера, которому можно доверить любую задачу по продвижению бизнеса в интернете.

И все это - результат слаженной и вовлеченной работы большой команды из более 200 человек, которой в этот день хотим сказать огромное спасибо за высокую эффективность и стремление расти. А также хотим поблагодарить наших партнеров - за поддержку, а клиентов - за оказанное доверие!

Присоединяйтесь к Webcom Belarus как клиент, партнер или сотрудник и покоряйте вершины интернет-маркетинга вместе с нами!

Кстати, в честь Дня рождения Webcom мы приготовили подарки для всех, кто дочитает этот пресс-релиз до конца: заполните форму и получите букет бонусов и индивидуальные условия работы*.





*подробности уточняйте у менеджеров.