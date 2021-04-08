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"Это убийство, которое совершается на наших глазах" Известные россияне выступили в поддержку Алексея Навального
Источник материала: Партизан
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку. В колонии у него ухудшилось состояние здоровья — начались боли в спине и ноге.
Навальный утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь и подвергают «пытке бессонницей». Политик требует, чтобы к нему допустили врача и обеспечили лекарствами. Руководство колонии утверждает, что медицинская помощь Навальному оказывается.
В поддержку Навального выступили с открытыми письмами правозащитники и врачи. Видеообращения с требованием допустить к Навальному врача записали многие российские общественные деятели и деятели культуры.
Режиссер Владимир Мирзоев
Писательница Людмила Улицкая
Журналист Виктор Шендерович
Шоумен Таир Мамедов
Журналист Михаил Козырев
Актриса Ирина Вилкова
Литератор Лев Рубинштейн
Поэт, филолог Ольга Седакова
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"Это убийство, которое совершается на наших глазах" Известные россияне выступили в поддержку Алексея Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку. В колонии у него ухудшилось состояние здоровья — начались боли в спине и ноге.
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