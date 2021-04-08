В сборной Беларуси по мини-футболу объяснили, каково это – играть для силовиков





Предпоследний матч в своей группе беларусы проводили во вторник дома против Израиля. Игру поставили на 14:00 рабочего дня.





контингентом, собравшимся во Дворце игровых видов «Уручье». Многим матч запомнится не только потрясающим результатом результатом (хозяева разделали гостей со счетом 14:0), но и





Почти все места на трибунах заняли военнослужащие спецназа внутренних войск, и это обусловило весьма необычную телекартинку. Носящие такую форму активно участвовали в подавлении мирных акций протеста после президентских выбора, а с недавнего времени привлекаются к патрулированию улиц в Минске





Кроме спецназовцоев поддержать сборную пришли болельщики помладше, облаченные в синий камуфляж. У некоторых в руках были барабаны, динамовская символика и самодельные плакаты (на одном было написано МВД).





В протокол матча внесли итоговую цифру в тысячу зрителей при общей вместимости арены в три.





Как футболистам игралось в такой атмосфере? Ведь среди тех, кто попал на Окрестина и прочувствовал на себе неадекватное применение силы, был и экс-игрок сборной по мини-футболу Сергей Подалинский. Можно предположить, что его коллеги в курсе происходящего в стране.





«Трибуна» пообщалось с главным тренером и капитаном национальной команды.





Капитан сборной: «Вы же все прекрасно понимаете»

Один из 14 мячей в ворота Израиля забил капитан Олег Горбенко. Он рассказал корреспонденту «Трибуны» о матче и о том, каково играть в милитаризованной атмосфере.





– Нам необходимо было в любом случае побеждать, вариантов других не имели. Знали, что Израиль несильный по своему уровню. Думали ли, что забьем столько? Конечно, нет. Так пошло. Практически все моменты, которые создали, реализовали. Редко такое бывает, но это, видимо, был наш день.





– Обрадовались, что УЕФА разрешило пустить зрителей на матч?





– Конечно! Болельщики всегда поддерживают. Это дополнительная мотивация для нас.





– Не смущало, что игру поставили на 14:00 в будний день?





– Зрители и так не особо ходят на наши матчи, а тем более в такое время... Но это не от нас зависит. Не знаю, почему поставили игру в рабочее время.





– В интернете многих удивило, что трибуны заполнили солдатами. Когда вышли на площадку, удивились или знали об этом до матча?





– Нет, не знали. Не знали точно.





– Как игралось при их поддержке?





– Честно говоря, особо не хочу на эту тему разговаривать. Сами понимаете.





– Почему, если не секрет?





– Ну давайте это пока пусть... Вы же все прекрасно понимаете.





– Но не смущало, что эти же солдаты участвуют в разгонах мирных акций?





– Да, понятно... Извините, все всё прекрасно понимают.





Главный тренер: «Не вижу в этом ничего плохого»

Тренирует сборную Беларуси Александр Савинцев, в прошлом – четырежды лучший мини-футболист страны. Тренер объяснил ранний старт матча, а также поделился мнением от публики цвета хаки.





– За несколько дней до матча исполком УЕФА разрешил федерациям по согласованию с местными властями пускать зрителей на трибуны.





– Эту новость узнал еще в Латвии [Савинцев также возглавляет команду «Петров» – Tribuna.com]. Сразу подумал, что это первоапрельская шутка, поэтому даже не поверил. Когда увидел, что начали продавать билеты на два решающих матча, был приятно удивлен.





Со зрителями гораздо комфортнее играть. Пускай их нельзя пускать на все трибуны – максимум 50 процентов от общей вместимости, но в любом случае эта поддержка была и мы ее ощущали.





– Некоторые болельщики удивились, узнав, что матч пройдет после полудня в будний день.





– Сложилось так, что Казахстан должен был сыграть против Израиля, но ближневосточное государство закрыло границы, и матч не состоялся. Получалось, что израильтяне вылетали в Нур-Султан в день игры. Чтобы успеть на рейс, попросили нас провести игру пораньше, о чем заблаговременно уведомили.





Конечно, мы учитываем интересы болельщиков, но пошли навстречу сопернику для того, чтобы он смог сыграть против Казахстана. Понятно, что это не есть хорошо для зрителей, но, к сожалению, бывают такие ситуации. Тем более Израиль нам помог своей победой над Венгрией.





– Перед игрой вы говорили, что «болельщик как дополнительный игрок просто необходим». На матче было много солдат. Удивились их присутствию?





– Конечно. Думали, что будет больше гражданского населения. Но это был будний день и неудобное время, многие работали. Не все же у нас безработные или заняты в частном бизнесе и имеют гибкий график. Если бы на трибунах было больше обычных болельщиков, то такое количество военнослужащих не пришло. Тут читается, вопрос открытый – часто видим на спортивных мероприятиях солдат.





– Как относитесь к такой инициативе?





– Смотрите, я не хочу тут какие-то поднимать вопросы такие. Зритель есть зритель. Я не собираюсь делить их: это военный, а это инженер, это какой-то программист, а это какой-то спортсмен. Для нас важна поддержка, а не кто тебя поддерживает, поэтому давать какие-то дополнительные комментарии не хотел бы.





– Но вы эту поддержку чувствовали во время игры?





– Естественно, конечно. Были и барабаны, постоянно скандировали «Беларусь!», «Вперед-вперед!» Футболисты соскучились по такой поддержке на международных матчах. В чемпионате Беларуси зрители ведь разрешены, и они ходят на игры. Допустим, в Латвии трибуны до сих пор закрыты. Даже сборная сыграет без зрителей. Скажем так, УЕФА рекомендовала запускать болельщиков, но окончательное решение принимают местные органы управления.





Безусловно, поддержка была. Впереди у нас ключевая игра с венграми. Теперь уже сыграем вечером. Ожидаем, что нас придет поддержать намного больше людей. На самом деле в этой игре нам как никогда будет нужна поддержка. Поэтому призываю прийти на трибуны и поболеть за команду, а мы в свою очередь, конечно же, постараемся порадовать красивой результативной игрой и положительным результатом.





– Вообще часто приходилось играть с солдатами на трибунах?





– В бытность детским тренером у меня занимались дети военнослужащих. Часто приходили родители и спрашивали, можно ли каким-то образом решить, чтобы тех же курсантов приобщить к спорту – например, привести на матч «Столицы» или сборной, чтобы они поддерживали команду. Проблем в этом не вижу. Если руководство пойдет навстречу, потому что билеты были платными, то пожалуйста – обратитесь. На самом деле, часто приходили и поддерживали. Не вижу в этом ничего плохого.





Если вы сейчас будете задавать какие-то околополитические вопросы, то сразу скажу, что комментировать не хочу. Просто мне кажется, что мы сейчас много уделяем внимания солдатам на трибунах. Не хочу отвечать на такие вопросы по этому поводу.