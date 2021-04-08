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Суд конфисковал у владельца Ford Fiesta с «Погоней» и бчб-флагом — «за пикет»

08.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Слониме 31-летний мужчина разметил на капоте своего Ford Fiesta наклейку с гербом «Погоня». Крыша же превратилась в бело-красно-белый флаг путем нанесения на кузов транспортного средства красного цвета двух белых наклеек. Мужчину задержали.

На данной машине мужчина передвигался, пока не был задержан правоохранителями на дороге М11.

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет), в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль Ford Fiesta», — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Решение вступило в законную силу.

Что говорит закон?

«Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, — влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест».

Данная статья не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения.

 
 
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В Слониме 31-летний мужчина разметил на капоте своего Ford Fiesta наклейку с гербом «Погоня». Крыша же превратилась в бело-красно-белый флаг путем нанесения на кузов...
 
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