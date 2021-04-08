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Главное в четверг. Павел Латушко намерен создать новую партию, Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь

08.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, мы по традиции продолжаем рассказывать о главных событиях в стране. Сегодня Павел Латушко заявил, что намерен создать политическую партию, а адвоката Бабарико вызвали на заседание дисциплинарной комиссии. Обо всех важных новостях в Беларуси и в мире говорим в этом материале.

Одной строкой

  • В Беларуси 76 тысяч зарегистрированных вакансий.
  • Доллар откатывается, российский рубль сильно дорожает.
  • Оторвало кисть станком, провел годы без работы. Парень хочет вернуться к нормальной жизни, но не знает как.
  • Пять автомобилей столкнулись на МКАД напротив камеры.

А теперь рассказываем о главных политических событиях четверга.

Павел Латушко объявил о намерении создать политическую партию

Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко заявил о намерении создать политическую партию. В его телеграм-канале отмечается, что партия станет «инструментом для будущего этапа».

«Партия — действенный инструмент для реализации целей в демократическом обществе. Новая партия — это не должности. Поддержку партии избирателями нужно еще завоевать. Мы планируем участвовать в строительстве новой Беларуси и ее политической жизни. Для этого нам потребуется структура, которой и станет партия», — говорится в сообщении.

Главное в четверг. Павел Латушко намерен создать новую партию, Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь

Лукашенко пригласил премьера Индии в Беларусь

Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что он пригласил в Беларусь премьер-министра Индии. Это произошло во время визита посла Индии.

«Настало время, когда мы должны перейти к тому этапу отношений, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед в нашем сотрудничестве. Я полагаю, что нужен некий толчок, какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь», — заявил Лукашенко.

Главное в четверг. Павел Латушко намерен создать новую партию, Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь

Адвоката Дмитрия Лаевского ждут сегодня на заседании дисциплинарной комиссии

Восьмого апреля в 18:00 защитника Виктора Бабарико и Максима Знака вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов. Комиссия будет рассматривать дисциплинарное производство, возбужденное в отношении Дмитрия.

«Я уже представил развернутую позицию дисциплинарной комиссии. Я не признаю совершения каких-либо дисциплинарных проступков. Очевидно, что вся риторика, которой я пользовался, была в рамках законодательства. Нормально, что адвокаты высказываются о каких-то событиях, особенно про грядущие изменения в законодательство, которые, я надеюсь, не состоятся. Надеюсь, коллеги услышат мои аргументы», — рассказал сам Лаевский.

Главное в четверг. Павел Латушко намерен создать новую партию, Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь

А что в мире?

Тем временем в мире тоже продолжается движение. Вот главные события к этому часу.

(будет дополнено)

 
 
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Итак, мы по традиции продолжаем рассказывать о главных событиях в стране. Сегодня Павел Латушко заявил, что намерен создать политическую партию, а адвоката...
 
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