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Главное в четверг. Павел Латушко намерен создать новую партию, Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь
Источник материала: Onliner
Итак, мы по традиции продолжаем рассказывать о главных событиях в стране. Сегодня Павел Латушко заявил, что намерен создать политическую партию, а адвоката Бабарико вызвали на заседание дисциплинарной комиссии. Обо всех важных новостях в Беларуси и в мире говорим в этом материале.
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А теперь рассказываем о главных политических событиях четверга.
Павел Латушко объявил о намерении создать политическую партию
Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко
«Партия — действенный инструмент для реализации целей в демократическом обществе. Новая партия — это не должности. Поддержку партии избирателями нужно еще завоевать. Мы планируем участвовать в строительстве новой Беларуси и ее политической жизни. Для этого нам потребуется структура, которой и станет партия», — говорится в сообщении.
Лукашенко пригласил премьера Индии в Беларусь
Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко
«Настало время, когда мы должны перейти к тому этапу отношений, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед в нашем сотрудничестве. Я полагаю, что нужен некий толчок, какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь», — заявил Лукашенко.
Адвоката Дмитрия Лаевского ждут сегодня на заседании дисциплинарной комиссии
Восьмого апреля в 18:00 защитника Виктора Бабарико и Максима Знака вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов. Комиссия будет рассматривать дисциплинарное производство, возбужденное в отношении Дмитрия.
«Я уже представил развернутую позицию дисциплинарной комиссии. Я не признаю совершения каких-либо дисциплинарных проступков. Очевидно, что вся риторика, которой я пользовался, была в рамках законодательства. Нормально, что адвокаты высказываются о каких-то событиях, особенно про грядущие изменения в законодательство, которые, я надеюсь, не состоятся. Надеюсь, коллеги услышат мои аргументы», — рассказал сам Лаевский.
А что в мире?
Тем временем в мире тоже продолжается движение. Вот главные события к этому часу.
(будет дополнено)
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Главное в четверг. Павел Латушко намерен создать новую партию, Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь
Итак, мы по традиции продолжаем рассказывать о главных событиях в стране. Сегодня Павел Латушко заявил, что намерен создать политическую партию, а адвоката...
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