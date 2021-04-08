|
В России приступили к планированию полетов к Юпитеру и Сатурну
Источник материала: Onliner
Российские ученые приступили к планированию полетов к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну на кораблях с отечественными ядерными космическими двигателями, которые также будут разработаны. Об этом
По словам ученого, речь идет о космическом аппарате, способном облететь Солнечную систему гораздо быстрее, чем за 40 лет, как это сделал аппарат США Voyager.
«Мы сейчас даже начали мечтать о полете к планетам-гигантам. Пока никогда — ни в Советском Союзе, ни в России — не летали, там тоже очень интересно. Обычным двигателем — это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее», — рассказал Лев Зеленый во время пресс-конференции в Москве.
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
на крышу, для 1 велосипеда
на крышу, для 1 велосипеда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские ученые приступили к планированию полетов к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну на кораблях с отечественными ядерными космическими двигателями, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)