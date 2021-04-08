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В России приступили к планированию полетов к Юпитеру и Сатурну

08.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российские ученые приступили к планированию полетов к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну на кораблях с отечественными ядерными космическими двигателями, которые также будут разработаны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.

По словам ученого, речь идет о космическом аппарате, способном облететь Солнечную систему гораздо быстрее, чем за 40 лет, как это сделал аппарат США Voyager.

«Мы сейчас даже начали мечтать о полете к планетам-гигантам. Пока никогда — ни в Советском Союзе, ни в России — не летали, там тоже очень интересно. Обычным двигателем — это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее», — рассказал Лев Зеленый во время пресс-конференции в Москве.


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Российские ученые приступили к планированию полетов к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну на кораблях с отечественными ядерными космическими двигателями, которые...
 
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