В России приступили к планированию полетов к Юпитеру и Сатурну

Источник материала: Onliner

Российские ученые приступили к планированию полетов к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну на кораблях с отечественными ядерными космическими двигателями, которые также будут разработаны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.

По словам ученого, речь идет о космическом аппарате, способном облететь Солнечную систему гораздо быстрее, чем за 40 лет, как это сделал аппарат США Voyager.

«Мы сейчас даже начали мечтать о полете к планетам-гигантам. Пока никогда — ни в Советском Союзе, ни в России — не летали, там тоже очень интересно. Обычным двигателем — это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее», — рассказал Лев Зеленый во время пресс-конференции в Москве.