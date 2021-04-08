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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы Именинники этого дня – Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса.

Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она приведет в этот мир Спасителя, Сын Божьего. За это архангела в народе прозвали Благовестом - тем, кто принес Благую Весть. Поэтому День Благовеста по важности практически не уступает Благовещению.Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.Этот праздник почитается практически так же, как и Благовещение, поэтому приметы на 8 апреля нельзя игнорировать - они имеют очень важное значение.Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.Если снег все еще не растаял на крышах - будет холодно еще целый месяц.Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.Сны в ночь на 8 апреля сбываются. Они вещи, и исполняются в течение одной недели после того, как приснятся.Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.В этот день запрещалось работать- вся работа «шла к черту».Именинники этого дня – Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса.