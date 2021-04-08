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Виктор Иванченко и Владимир Лобач / Еврорадио

Трудовая Виктора Иванченко / Еврорадио

Скриншот из видеообращения / ютуб

Виктор Иванченко / “ВКонтакте”

Первый проректор БНТУ Георгий Вершина / sb.by

Не уволили, но угроза есть

Владимир Лобач / фейсбук

Ректор ПГУ Олег Романов / vitvesti.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Это не волна, а бесконечный поток”: новые репрессии в белорусских вузах В октябре Виктор вместе с коллегами записал видео против насилия.

— Только что забрал трудовую книжку. Официальная формулировка — “уволен за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание”, — показывает Еврорадио экс-преподаватель свою трудовую.В октябре Виктор вместе с коллегами записал видео против насилия. После этого последовало дисциплинарное взыскание.— В открытую на площадках БНТУ мы своего недовольства не выражали, но после записи ролика нам инкриминировали то, что мы превысили свои должностные обязанности, — продолжает Виктор. — Мы выразили своё мнение о том, что происходит в стране. Я подписался, что я работник БНТУ. Что тут противозаконного?Далее последовали ещё два взыскания: за прогул и за отсутствие на рабочем месте в рабочее время. Прогулом посчитали девять дней, которые преподаватель отсидел в изоляторе в Жодино.Милиция и суд сошлись во мнении, что Виктор “ходил, махал транспарантами, выкрикивал лозунги”. По его собственным словам, 8 ноября он ехал на велосипеде мимо Немиги. В тот день он был в спортивной кофте национальной сборной Беларуси — и всё равно вызвал подозрения силовиков. Говорит, они решили, что он “кукловод”, раз на велосипеде.— Суд признал, что если я находился под арестом, то это неуважительная причина [для пропуска занятий]. Но я же не мог перечить требованию суда об аресте, мол, извините, у меня же работа, как это вы меня арестуете? — иронизирует Виктор.После взыскания мужчину лишили надбавок. В ответ преподаватель подал в суд на БНТУ. Чтобы успеть на заседание, ему пришлось пораньше уйти с одной из пар. Это стало поводом для дисциплинарного взыскания за отсутствие на рабочем месте.— Надбавки составляли почти треть моей заработной платы. Одна надбавка примерно 400 рублей, вторая примерно 70, — объясняет Иванченко. — Назначили суд — в день, когда у меня стояли лабораторные работы. Занятия я провёл, но ушёл с конца пары — на 25 минут раньше. Студентов вынужден был оставить потому, что администрация мне не поставила специально замену. И то я ведь провёл занятие. Тем более у меня же была повестка, и я по этой повестке пошёл в суд.После того как я суд проиграл, началась вся эта канитель. Они почувствовали, что могут делать что угодно, и вот взяли и уволили меня. Судиться я продолжаю и сейчас. Сейчас буду подавать на моё незаконное увольнение.Виктор говорит, что увольняться ему предлагали четыре раза. Но по собственному желанию делать этого он не захотел, и конструктивного разговора с администрацией не получилось.— Ректор сейчас не принимает вообще никакого участия, всё решает первый проректор Вершина. “В честь меня” даже собирали экстренное заседание кафедры. Сказали, вот какой плохой у нас сотрудник. Но кафедра за меня заступилась.Когда стало известно об увольнении, студенты поддержали своего преподавателя. Не остались в стороне и коллеги.— Я работал ради студентов, и студенты эти вещи хорошо видят. Поддержка сильная, они меня засыпали эсэмэсками, открытками. От преподавателей поддержка тоже есть, но время сейчас непростое. У нас всё-таки преподаватели высоковозрастные, и никто не хочет выступать, потому что это может повлечь негативные последствия.Сейчас законных оснований, на которых тебя можно лишить надбавок и премий, куча. Да и для некоторых это единственное место работы, которое если они потеряют, то маловероятно, что их уже куда-то возьмут, — объясняет экс-преподаватель. — В принципе, мне с моими знаниями и опытом найти работу вообще не составляет никакого труда. Причём я знаю, что нормальные работодатели даже не смотрят на “народную” статью, трактовку её уже все давно знают.7 марта стало известно о том, что из Полоцкого государственного университета также уволили доктора исторических наук, этнографа Владимира Лобача. Однако сам Владимир эту информацию пока не подтверждает.— Я не видел ещё приказа, не могу ничего конкретного сказать. Скорее всего, увольняют, но об этом лучше говорить по факту. Хотя угроза такая есть, и она вполне реальная, — предполагает Владимир.Откуда исходит угроза увольнения? Есть какой-то конфликт?— Конфликт не столько в рамках университета. Скорее, это из-за моей позиции. А позиция такая: свободная демократическая Беларусь. Просто есть внешние и более высокие силы, которые в этом [процессе увольнения. — Еврорадио] задействованы.Могла ли как-то повлиять на возможное увольнение позиция нового ректора университета Олега Романова?— Как человека я его [Романова. — Еврорадио] не знаю. Не знаю его как ректора и как учёного, он для меня в принципе неизвестный человек. Но понятно, что в нынешние времена ставят людей для того, чтобы они выполняли приказы.Владимира Лобача не удивляет то, что из БНТУ 7 апреля был уволен один из преподавателей с гражданской позицией, отличающейся от позиции властей.— Я бы не сказал, что это волна репрессий. Всё это идёт системно, и это не волна, а скорее бесконечный поток увольнений. И кого этот поток заберёт сегодня-завтра — абсолютно неизвестно.Контракт у Владимира заканчивается нескоро, и, с его слов, официальных веских причин для увольнения нет.— Понятно, что за гражданскую позицию не уволят. Но могут найтись другие формулировки. Всегда есть замечания рабочего характера, и это нормально. Но это явно не те замечания, которые могут стать причиной такого серьёзного шага, как увольнение.Лобач 27 лет проработал на историко-филологическом факультете ПГУ — с момента основания факультета. Он стал одним из историков, подписавших письмо в защиту бело-красно-белого флага.