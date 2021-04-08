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Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой

08.04.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой
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В Беларуси начались испытания энергосистемы в режиме изоляции от Литвы. Отключены трансграничные линии электропередач.

Как сообщает пресс-служба, испытания призваны проверить надежность работы энергосистемы с учетом планов стран Балтии выйти из кольца БРЭЛЛ с последующей синхронизацией сетей с остальной частью Евросоюза.

В рамках 24-часовых испытаний отключаются высоковольтные линии, ведется наблюдение за режимом работы энергосистемы, а затем линии включаются с соблюдением требований безопасности. Аналогичные испытания будут проведены 11 апреля.

Работы согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ.
 
 
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