Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой В чем причина?

Как сообщает пресс-служба, испытания призваны проверить надежность работы энергосистемы с учетом планов стран Балтии выйти из кольца БРЭЛЛ с последующей синхронизацией сетей с остальной частью Евросоюза.В рамках 24-часовых испытаний отключаются высоковольтные линии, ведется наблюдение за режимом работы энергосистемы, а затем линии включаются с соблюдением требований безопасности. Аналогичные испытания будут проведены 11 апреля.Работы согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ.