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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рубль продолжил девальвацию утром 8 апреля С начала апреля стоимость валютной корзины выросла уже на 0,90%.

С начала апреля стоимость валютной корзины выросла уже на 0,90% против снижения на 0,32% по итогам марта.По даннымпо состоянию на 10:13:Курс доллара упал на 0,0061 BYN до 2,6615 BYN/USD и оставил исторический максимум, который был установлен вчера.Курс евро снизился на 0,00033 BYN до 3,1651 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро подорожал до максимума за 41 день.Сегодня евро дешевеет впервые с начала апреля, а за предыдущие пять торговых сессий его стоимость подскочила на 0,0895 BYN.Курс российского рубля вырос сразу на 0,0282 BYN до 3,4630 BYN/100 RUB.Вчера стоимость сотни российских рублей рухнула сразу на 0,0398 BYN до минимума за 71 день.Российский рубль опять дешевеет на торгах в Москве. Курс доллара сегодня утром вырос до 77,00 российских рублей. Это на 40 копеек выше, чем было сутки назад, но за это время произошло много событий.За прошедшие 24 часа курс доллара дважды пробивал вверх уровень 78,00 RUB/USD, но потом откатывал назад. Вероятно, что вчера после 17 часов на рынок вышел Центробанк и начал продавать валюту, т. к. за короткое время стоимость доллара упала на 1,2 рубля, а евро на 1,4 рубля.Курс евро сегодня утром примерно на 50 копеек ниже, чем было вчера — 91,50 против 92,03 RUB/EUR. А в ходе вчерашних торгов стоимость евро поднималась до 92,73 российских рублей. Исторического максимума стоимость евро на Мосбирже достигала в ноябре минувшего года — 94,11 RUB/EUR.Рубль начал активно девальвироваться ещё во вторник сразу после заявления Шойгу о том что в российской армии началась подготовка боевой готовности сразу всех родов войск во всех регионах России.Т.к. вдоль восточной границы Украины начали активно скапливаться российские войска, то это напугало иностранных инвесторов, которые начали выходить из российских активов.Кроме Министерства обороны против российского рубля играет и Министерство финансов. Со вчерашнего дня оно планировало скупать на бирже валюту на 25% больше, чем было в марте.