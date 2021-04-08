Что будет, если протирать лицо перекисью водорода? Врач отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Можно ли протирать лицо перекисью водорода? Врач-дерматовенеролог Екатерина Карпилович отвечает на популярный запрос и объясняет, в каких случаях этот раствор на самом деле поможет коже.

Екатерина Карпилович Врач-дерматолог , косметолог первой категории , косметолог первой категории

— Перекись водорода — достаточно универсальное средство, оно есть практически в каждой домашней аптечке. И спектр его применения в быту очень большой: некоторые хозяйки с помощью перекиси даже пятна удаляют с белья.

В первую очередь перекись водорода — это антисептик и средство, помогающее остановить небольшое кровотечение и обработать ссадины, неглубокие ранки. А еще это мощный окислитель: продукт распада этого раствора губителен для вирусов, бактерий, грибков и простейших. Но вместе с болезнетворными раствор в месте соприкосновения с кожей убивает и нужные организму микроорганизмы. Здесь нужно понимать, как можно пользоваться перекисью, а как не стоит.

В косметологии иногда действительно советуют применение перекиси водорода для уничтожения возбудителей инфекции, но по точечному принципу: ей смазываются высыпания на коже, гнойные пустулы, но не каждый день, а несколько раз в неделю. Иногда используют перекись для уменьшения пигментации, добавляя к уходовым средствам лишь 1−2 капли раствора. После протирания кожи перекись водорода с нее лучше смыть.



Фото: Sinitta Leunen, unsplash.com

Протирание всего лица раствором грозит повреждением тонкой гидролипидной пленки кожи, которая защищает, например, от ультрафиолета, возбудителей инфекции и т.д. Кожа после таких «процедур» может стать сухой, обезвоженной, на ней могут появиться ожоговые пятна.

Пользоваться перекисью нельзя девушкам, которые сделали любой пилинг (даже легкий): 7−10 дней после него никаких активных манипуляций с кожей не рекомендовано. Не стоит пользоваться раствором беременным и кормящим грудью женщинам, людям со сверхчувствительной и очень тонкой кожей, в период повышения температуры тела, обезвоживания организма.