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Гигантский варан залез на полку в супермаркете в Таиланде. Взгляните на реакцию покупателей

08.04.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шоком обернулся поход в супермаркет для жительницы Таиланда Джеджен Нарумпа. Девушка сняла на видео необычного покупателя: на кадрах видно, как в одном из отделов магазина «прогуливается» гигантский варан. Животное залезает на верхнюю полку с продуктами и, кажется, прячется там от любопытных посетителей. Судя по ролику, непонятно, кто испугался больше — рептилия (которую в комментариях прозвали Годзиллой) или люди.

 
 
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Непонятно, как животное попало в торговый зал, ведь сотрудники должны были это заметить.
 
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