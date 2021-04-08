Бывший продюсер прокомментировал ситуацию с Тимой Белорусских

Источник материала: Tut.by

Бывший продюсер Тимы Белорусских Александр Розниченко в разговоре с Meduza прокомментировал ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг молодого артиста. По его словам, официально исполнитель так и не разошелся с лейблом. Он также высказался о наркотической статье, по которой сейчас проходит Тимофей. И впервые публично подтвердил, что у певца есть жена и ребенок .



Александр Розниченко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О контракте: «Его трудовая книжка до сих пор у нас»

Розниченко говорит: о том, что Тимофей хочет разойтись с лейблом и двигаться сам, он и команда узнали в августе 2020. Тогда Морозов (настоящая фамилия Белорусских) пришел в студию и посадил за стол переговоров продюсера, менеджера, автора музыки к своим трекам, аранжировщика и концертного директора.

Это был день, когда продюсер и артист виделись в последний раз. Договориться ни о чем не удалось — Розниченко вспылил, потому как Тимофей о нем сказал: «Ты считаешь деньги». Позже в чате в мессенджере Тима предложил условия, по которым хочет уйти, но продюсеру они показались несправедливыми. Было еще несколько попыток договориться, но уже без продюсера, но они ни к чему не привели.

— Он везде афиширует, что больше не участник лейбла и не имеет к нам отношения, но его трудовая книжка до сих пор у нас, до сих пор есть контракт. Поэтому частично он все еще здесь.



В одной из первый студий лейбла. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Основным условием, которое звучало от артиста, было следующее: он хочет оставаться Тимой Белорусских (и вернуть доступ к соцсетям).

— Но, на наш взгляд, это неправильно, потому что Тима Белорусских — это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю. В ходе последних новостей и музыки, которую он сейчас делает, проект не соответствует тому, что мы пропагандировали раньше. Тысячи детей [его фанатов] не понимают, что происходит.

При этом, отмечает Александр, он все еще хочет все обсудить и найти компромисс.

О треках: «Он не может петь 90% песен, он же не один их написал»

Продюсер говорит, что Тимофей также не может исполнять 90% из того репертуара, что был выпущен на лейбле

— Он же не один их написал. Если бы он один написал, то мог бы. Но музыку писал Ян, слова [частично] - я, без нас он их петь не может. Например, «Витаминка», «Одуванчик» — это что касается только текстовой части. Если мы говорим про музыку, без разрешения аранжировщика он тоже не может ее исполнять.

О наркотиках: «Причиной стало общество, которое его окружает»

Продюсер говорит, что образ, который строился вокруг артиста Тимы Белорусских, такой: это мальчик, который не пьет, не курит и тем более не употребляет наркотики.

— Песни, которые звучат на радиостанциях — это песни, под которые веселятся дети. Его аудитория — дети, дети и еще раз дети.



Концерт Тимы Белорусских в Минске. 2019 год

При этом причину, по которой Тимофей сейчас проходит по статье 328 Уголовного кодекса, он видит в нынешнем окружении артиста.

— Я могу только догадываться, но если брать мое предположение и предположения тех, с кем Тима дружил и плотно общался, причиной стало общество, которое его сейчас окружает <…> Для многих людей, кто сегодня окружает Тиму, это классный способ классно жить. <…> Раньше Тима работал в кафе официантом с телефоном-раскладушкой. В то время почему-то этих [нынешних] друзей не было. Потому что зачем им нужен парень, который зарабатывает семь долларов в день? Зато когда пришел успех, людей стало больше.

О жене и дочке Тимы и возможном разрешении ситуации с лейблом

Интересно, что Розниченко впервые публично озвучил, что у Тимофея Морозова есть жена и ребенок . Ранее эту информацию лейбл всячески скрывал, видимо, опасаясь потери интереса к артисту среди аудитории девочек-подростков.

— У него дочь, жена, он — главный кормилец, они нуждаются в постоянном обеспечении, — сказал Александр.

В целом Розниченко чувствует обиду из-за всей ситуации.

— Было бы вам обидно, если бы вы сделали человека долларовым миллионером, который попал в список Forbes , а он бы у вас потом начал воровать соцсети и выставлять вас идиотом ?

Но при этом он все-таки видит решение ситуации за столом переговоров.

— Мы бы с ним и лейблом нашли компромисс, выложили фото, сказали бы, что проект «Тима Белорусских» закончил существование. И вот новые соцсети, кому Тима интересен как самостоятельный артист.