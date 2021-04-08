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Военные начали восстанавливать пострадавший от пусковой установки жилой дом под Осиповичами

08.04.2021 12:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специалисты отдельной железнодорожной бригады начали восстанавливать жилой дом в Моисеевичах Осиповичского района, который был поврежден 5 апреля во время марша ракетного дивизиона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военные начали восстанавливать пострадавший от пусковой установки жилой дом под Осиповичами

«Сегодня на месте работают монтажники и плотники», — отметили в военном ведомстве. В подтверждение в телеграм-канале Минобороны размещены фотографии восстановительных работ.

Утром 5 апреля об инциденте сообщил портал TUT.by со ссылкой на дочь владелицы поврежденного дома. Она заявила, что после удара военной техники в доме невозможно жить: «В доме и печка поехала, и стены нет. Я не знаю, в каком состоянии находятся конструкции в целом, для оценки этого нужны специалисты. Но визуально дом "поехал" — он перекошен».

Позднее пресс-служба Минобороны сообщила, что по факту дорожно-транспортного происшествия во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на Гожский полигон начата проверка.

«Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи. В результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью», — говорилось в сообщении.

 
 
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Специалисты отдельной железнодорожной бригады начали восстанавливать жилой дом в Моисеевичах Осиповичского района, который был поврежден 5 апреля во время марша...
 
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