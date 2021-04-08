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Военные начали восстанавливать пострадавший от пусковой установки жилой дом под Осиповичами
Источник материала: Навiны
Специалисты отдельной железнодорожной бригады начали восстанавливать жилой дом в Моисеевичах Осиповичского района, который был поврежден 5 апреля во время марша ракетного дивизиона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Сегодня на месте работают монтажники и плотники», — отметили в военном ведомстве. В подтверждение в телеграм-канале Минобороны размещены фотографии восстановительных работ.
Утром 5 апреля об инциденте сообщил портал
Позднее пресс-служба Минобороны
«Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи. В результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью», — говорилось в сообщении.
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Специалисты отдельной железнодорожной бригады начали восстанавливать жилой дом в Моисеевичах Осиповичского района, который был поврежден 5 апреля во время марша...
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