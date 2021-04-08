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Всемирный банк предостерег от завышения налогов

08.04.2021 12:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

лава Всемирного банка Дэвид Малпасс предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний.

Малпасс заявил, что не хотел бы видеть, как новые глобальные ставки мешают бедным странам привлекать инвестиции.

Он добавил, что глобальная минимальная ставка в 21%, за которую выступает министр финансов США Джанет Йеллен, "кажется мне ... высокой".

Глобального соглашения по налоговому минимуму надеются достичь к середине года

По словам Йеллен, глобальный минимальный налог на компании необходим, чтобы остановить "30-летнюю гонку на выживание", в результате которой страны снизили ставки для компаний в попытке привлечь инвестиции в бизнес.

Министр финансов США выступает за то, чтобы все страны согласились на минимальную налоговую ставку в 21%. Между тем, США при президенте Джо Байдене добиваются повышения минимальной налоговой ставки до 28%.

Великобритания также планирует поднять налоги на корпорации с 19% до 25% в 2023 году, что станет первым повышением для страны с 1970-х годов.

 
 
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Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний.
 
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