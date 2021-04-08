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Минкульт Беларуси сообщил, сколько денег выделят на реставрацию и реконструкцию дворцов, замков и церквей

08.04.2021 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр культуры Анатолий Маркевич провел очередную аппаратную встречу с руководителями ведомств и отделов министерства. Там были рассмотрены вопросы равного финансирования работ на объектах историко-культурного наследия, включенных в инвестиционную программу «Культура Беларуси» на текущий год, сообщает газета «Культура».


Новогрудок

На реставрацию дворцово-паркового ансамбля в Жиличах Кировского района будет выделено, соответственно, по 3 млн 585,9 тысячи белорусских рублей из республиканского и местного бюджетов. На выполнение работ во дворце Пусловских в Коссово — по 2 млн 695 тысяч из обоих бюджетов, на реставрацию костела Божьего Тела в Несвиже — по 900 тысяч рублей, на реставрационные работы в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке — по 615 тысяч, на реконструкцию и консервацию Новогрудского замка — по 600 тысяч, на восстановление дворца Сапегов в Ружанах — по 450 тысяч белорусских рублей, та же сумма пойдет на работы в бывшем костеле и коллегиуме иезуитов в Юровичах Калинковичского района.

На работы в Старом замке в Гродно будет выделено 3 млн рублей из республиканского и 2,5 млн из местного бюджета.

На работы в Кревском замке за счет средств Министерства культуры предполагается выделить 426 тысяч, а на реставрацию настенной живописи в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке — 138 тысяч.

На реконструкцию Национального художественного музея будет потрачено 3 млн 402,3 тысячи белорусских рублей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Министр культуры Анатолий Маркевич провел очередную аппаратную встречу с руководителями ведомств и отделов министерства. Там были рассмотрены вопросы равного...
 
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