Павел Латушко также создает свою партию

Павел Латушко заявил, что видит новую Беларусь парламентско-президентской республикой, «эта форма правления – лучший способ избежать повторения диктатуры». И для ее строительства и нужна партия.





Руководитель НАУ подчеркнул важность создания политической структуры «еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события».





«Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия. Скоро мы представим безопасную платформу для объединения единомышленников в будущую партию», – сказал Латушко.





По его мнению, также нужно быть готовыми «к сценарию, когда диктатор под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для того, чтобы продемонстрировать псевдодемократию».





«Демократические партии при поддержке белорусов заблокируют его замыслы», – полагает политик.





При этом он подчеркнул, что «НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период – и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента». Партия же займется строительством новой Беларуси в рамках многопартийной системы, подчеркнул Латушко.

В конце марта идею создать партию «Вместе» повторно озвучила команда экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Также о создании других партий ранее заявляли другие представители как из оппозиционного, так и провластного лагеря.







