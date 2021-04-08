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Россия и Беларусь согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу

08.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Минск и Москва согласовали вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках двух государств, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

По итогам заседания стороны подписали протокол, определяющий порядок взаимодействия в текущем году.

"В частности, согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Также согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь – Российская Федерация", – говорится в сообщении.

Минск и Москва определили порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности в период подготовки и проведения в республике совместного стратегического учения "Запад-2021".

Что такое Договор по открытому небу?

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действовать ДОН начал с 2002 года, он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Как утверждают власти страны, это сделано из-за использования Россией ДОН как инструмента "военного принуждения". В Москве эти обвинения отвергали. Штаты завершили процедуру выхода из ДОН 22 ноября.

МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. Как пояснили в ведомстве, после действий США был "существенно нарушен баланс интересов". Впрочем, это пока не означает выхода России из договора. В случае возвращения США к полному выполнению Договора, Москва также готова "рассмотреть ситуацию в конструктивном ключе".

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание Совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России завершилось в Минске.
 
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