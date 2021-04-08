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Россия и Беларусь согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу
08.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр - Sputnik. Минск и Москва согласовали вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках двух государств, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
По итогам заседания стороны подписали протокол, определяющий порядок взаимодействия в текущем году.
"В частности, согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Также согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь – Российская Федерация", – говорится в сообщении.
Минск и Москва определили порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности в период подготовки и проведения в республике совместного стратегического учения "Запад-2021".
Что такое Договор по открытому небу?
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действовать ДОН начал с 2002 года, он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Как утверждают власти страны, это сделано из-за использования Россией ДОН как инструмента "военного принуждения". В Москве эти обвинения отвергали. Штаты
МИД России
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Заседание Совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России завершилось в Минске.
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