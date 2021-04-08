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Продажи новых автомобилей в РБ рухнули на 42%. В чем причина?

08.04.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) поделилась свежей статистикой. За первый квартал 2021 года белорусы купили 10 251 новый автомобиль. Для сравнения, в январе — марте прошлого года этот показатель составлял 17 603 автомобиля. Таким образом, продажи новых автомобилей в РБ упали почти на 42%. 

Самые продаваемые автомобили

Десятка самых продаваемых моделей в РБ за первый квартал (среди участников БАА):

  • Lada Vesta (969 авто за квартал);
  • Volkswagen Polo (841);
  • Kia Rio (778);
  • Geely Coolray (335);
  • Skoda Rapid (527);
  • Lada Granta (385);
  • Hyundai Creta (378);
  • Lada Niva (376);
  • Geely Atlas (354);
  • Lada Largus (329).

Обратите внимание, что модели Renault пропали из топ-10, хотя еще недавно бренд Renault уверенно лидировал на рынке. Это говорит, во-первых, о появлении серьезных конкурентов по привлекательным ценам и, во-вторых, об устаревании модельной линейки Renault. Люди уже неохотно берут старые Logan/Sandero. По итогам 2020 года Renault Logan, напомним, находился в пятерке лидеров.

Топ-10 самых востребованных марок среди легковых авто за первый квартал (среди участников БАА):

  • Lada (2329 авто за квартал);
  • Geely (1433);
  • Volkswagen (1075);
  • Kia (912);
  • Skoda (845);
  • Renault (729);
  • Hyundai (655);
  • Toyota (276);
  • Nissan (223);
  • Mazda (106).

Топ-5 самых востребованных премиальных марок среди легковых авто (среди участников БАА):

  • Audi (79 авто за квартал);
  • BMW (62);
  • Land Rover (47);
  • Mercedes (35);
  • Lexus (33).

Самые плохо продаваемые легковые авто в РБ

За первый квартал ни одной машины не продали:

  • Mitsubishi
  • MINI
  • Maserati

Топ-10 самых невостребованных марок среди легковых авто (среди участников БАА):

  • Opel (2 авто за квартал);
  • Changan (3);
  • Jaguar (5);
  • Zotye (12);
  • Suzuki (15);
  • Porsche (16);
  • Subaru (16);
  • Haval (18);
  • Peugeot (18);
  • UAZ (21).

Здесь все понятно, разве что кроме ситуации с Mitsubishi. Не так давно этот бренд поменял импортера в нашей стране. Посмотрим, какими будут результаты за год. Печально, что белорусы неохотно покупают машины таких интересных марок, как Porsche, Jaguar и Subaru. Отметим, что два проданных Opel за первый квартал — это кроссоверы GrandlandX. Дилер еще продал 10 экземпляров минивэнов Zafira Life, но это ушло в статистику коммерческой техники.

Почему сильно упали продажи?

Продажи новых автомобилей в РБ рухнули на 42%. В чем причина?

Как видим по таблице, в 2021 году автомобили продаются намного хуже, чем в 2020 и 2019 годах. Можно сказать, мы откатились почти до уровня 2018-го. Это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, нестабильная социально-политическая ситуация в стране и опасения людей о предстоящем кризисе. Иными словами, белорусам сейчас не до новых автомобилей. Во-вторых, нужно вспомнить февраль и март прошлого года. Тогда у дилеров был ажиотаж из-за скачка курса доллара: цены на машины были зафиксированы в белорусских рублях, а американская валюта поползла вверх. Автомобили подешевели в долларовом эквиваленте, и это привлекло покупателей.

Еще одним немаловажным фактором падения продаж новых автомобилей является отсутствие адекватных кредитных программ. Из-за сворачивания выгодных финансовых инструментов дилерами продажи новых автомобилей снизились уже во второй половине 2020 года. В целом эксперты прогнозируют значительный спад продаж новых машин в 2021 году по сравнению с 2020-м и 2019-м.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) поделилась свежей статистикой. За первый квартал 2021 года белорусы купили 10 251 новый автомобиль. Для сравнения, в январе...
 
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