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Продажи новых автомобилей в РБ рухнули на 42%. В чем причина?
Источник материала: Onliner
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) поделилась свежей статистикой. За первый квартал 2021 года белорусы купили 10 251 новый автомобиль. Для сравнения, в январе — марте прошлого года этот показатель составлял 17 603 автомобиля. Таким образом, продажи новых автомобилей в РБ упали почти на 42%.
Самые продаваемые автомобили
Десятка самых продаваемых моделей в РБ за первый квартал (среди участников БАА):
Обратите внимание, что модели Renault пропали из топ-10, хотя еще недавно бренд Renault уверенно лидировал на рынке. Это говорит, во-первых, о появлении серьезных конкурентов по привлекательным ценам и, во-вторых, об устаревании модельной линейки Renault. Люди уже неохотно берут старые Logan/Sandero. По итогам 2020 года Renault Logan, напомним, находился в пятерке лидеров.
Топ-10 самых востребованных марок среди легковых авто за первый квартал (среди участников БАА):
Топ-5 самых востребованных премиальных марок среди легковых авто (среди участников БАА):
Самые плохо продаваемые легковые авто в РБ
За первый квартал ни одной машины не продали:
Топ-10 самых невостребованных марок среди легковых авто (среди участников БАА):
Здесь все понятно, разве что кроме ситуации с Mitsubishi. Не так давно этот бренд поменял импортера в нашей стране. Посмотрим, какими будут результаты за год. Печально, что белорусы неохотно покупают машины таких интересных марок, как Porsche, Jaguar и Subaru. Отметим, что два проданных Opel за первый квартал — это кроссоверы GrandlandX. Дилер еще продал 10 экземпляров минивэнов Zafira Life, но это ушло в статистику коммерческой техники.
Почему сильно упали продажи?
Как видим по таблице, в 2021 году автомобили продаются намного хуже, чем в 2020 и 2019 годах. Можно сказать, мы откатились почти до уровня 2018-го. Это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, нестабильная социально-политическая ситуация в стране и опасения людей о предстоящем кризисе. Иными словами, белорусам сейчас не до новых автомобилей. Во-вторых, нужно вспомнить февраль и март прошлого года. Тогда у дилеров был ажиотаж из-за скачка курса доллара: цены на машины были зафиксированы в белорусских рублях, а американская валюта поползла вверх. Автомобили подешевели в долларовом эквиваленте, и это привлекло покупателей.
Еще одним немаловажным фактором падения продаж новых автомобилей является отсутствие адекватных кредитных программ. Из-за сворачивания выгодных финансовых инструментов дилерами продажи новых автомобилей снизились уже во второй половине 2020 года. В целом эксперты прогнозируют значительный спад продаж новых машин в 2021 году по сравнению с 2020-м и 2019-м.
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Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) поделилась свежей статистикой. За первый квартал 2021 года белорусы купили 10 251 новый автомобиль. Для сравнения, в январе...
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