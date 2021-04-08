Продажи новых автомобилей в РБ рухнули на 42%. В чем причина?

Источник материала: Onliner

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) поделилась свежей статистикой. За первый квартал 2021 года белорусы купили 10 251 новый автомобиль. Для сравнения, в январе — марте прошлого года этот показатель составлял 17 603 автомобиля. Таким образом, продажи новых автомобилей в РБ упали почти на 42%.

Самые продаваемые автомобили

Десятка самых продаваемых моделей в РБ за первый квартал (среди участников БАА):

Lada Vesta (969 авто за квартал);

Volkswagen Polo (841);

Kia Rio (778);

Geely Coolray (335);

Skoda Rapid (527);

Lada Granta (385);

Hyundai Creta (378);

Lada Niva (376);

Geely Atlas (354);

Lada Largus (329).

Обратите внимание, что модели Renault пропали из топ-10, хотя еще недавно бренд Renault уверенно лидировал на рынке. Это говорит, во-первых, о появлении серьезных конкурентов по привлекательным ценам и, во-вторых, об устаревании модельной линейки Renault. Люди уже неохотно берут старые Logan/Sandero. По итогам 2020 года Renault Logan, напомним, находился в пятерке лидеров.

Топ-10 самых востребованных марок среди легковых авто за первый квартал (среди участников БАА):

Lada (2329 авто за квартал);

Geely (1433);

Volkswagen (1075);

Kia (912);

Skoda (845);

Renault (729);

Hyundai (655);

Toyota (276);

Nissan (223);

Mazda (106).

Топ-5 самых востребованных премиальных марок среди легковых авто (среди участников БАА):

Audi (79 авто за квартал);

BMW (62);

Land Rover (47);

Mercedes (35);

Lexus (33).

Самые плохо продаваемые легковые авто в РБ

За первый квартал ни одной машины не продали:

Mitsubishi

MINI

Maserati

Топ-10 самых невостребованных марок среди легковых авто (среди участников БАА):

Opel (2 авто за квартал);

Changan (3);

Jaguar (5);

Zotye (12);

Suzuki (15);

Porsche (16);

Subaru (16);

Haval (18);

Peugeot (18);

UAZ (21).

Здесь все понятно, разве что кроме ситуации с Mitsubishi. Не так давно этот бренд поменял импортера в нашей стране. Посмотрим, какими будут результаты за год. Печально, что белорусы неохотно покупают машины таких интересных марок, как Porsche, Jaguar и Subaru. Отметим, что два проданных Opel за первый квартал — это кроссоверы GrandlandX. Дилер еще продал 10 экземпляров минивэнов Zafira Life, но это ушло в статистику коммерческой техники.

Почему сильно упали продажи?





Как видим по таблице, в 2021 году автомобили продаются намного хуже, чем в 2020 и 2019 годах. Можно сказать, мы откатились почти до уровня 2018-го. Это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, нестабильная социально-политическая ситуация в стране и опасения людей о предстоящем кризисе. Иными словами, белорусам сейчас не до новых автомобилей. Во-вторых, нужно вспомнить февраль и март прошлого года. Тогда у дилеров был ажиотаж из-за скачка курса доллара: цены на машины были зафиксированы в белорусских рублях, а американская валюта поползла вверх. Автомобили подешевели в долларовом эквиваленте, и это привлекло покупателей.

Еще одним немаловажным фактором падения продаж новых автомобилей является отсутствие адекватных кредитных программ. Из-за сворачивания выгодных финансовых инструментов дилерами продажи новых автомобилей снизились уже во второй половине 2020 года. В целом эксперты прогнозируют значительный спад продаж новых машин в 2021 году по сравнению с 2020-м и 2019-м.