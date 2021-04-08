Бывший продюсер Тимы Белорусских о гашише: «Все это было ожидаемо, потому что мы знали, какое у него окружение»

Источник материала: Onliner

25 марта прокуратура Московского района Минска сообщила о направлении дела в отношении певца Тимы Белорусских и его знакомого в суд. Обоим инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 УК). Теоретически певец может сесть за решетку. А когда выйдет — лишиться своего имени. Meduza поговорила с бывшим продюсером Тимы Белорусских.

Бывший продюсер Александр Розниченко, основатель лейбла Kaufman.

О расставании

— В какой-то момент Тима поехал в большой тур — концертов на 300. Мы не могли с ним ездить, потому что занимались работой в Минске: продолжали писать музыку Тиме и другим артистам, заниматься менеджерскими делами. Пока Тима ездил, он начал собирать [вокруг себя] людей, с которыми ему классно, удобно, комфортно. И в какой-то момент все перевернулось.

Тима пришел к нам на студию в августе 2020 года. Сел за стол переговоров. Сказал, что дальше хочет двигаться сам. Это был последний раз, когда мы виделись.

...Сегодня он везде афиширует, что больше не участник лейбла и не имеет к нам отношения, но его трудовая книжка до сих пор у нас, до сих пор есть контракт.

О «Тиме Белорусских»

— Тима Белорусских хочет остаться Тимой Белорусских. Но, на наш взгляд, это неправильно, потому что Тима Белорусских — это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю. В ходе последних новостей и музыки, которую он сейчас делает, проект не соответствует тому, что мы пропагандировали раньше. Тысячи детей [его фанатов] не понимают, что происходит.

Он не может остаться Тимой Белорусских. Против этого человек, который писал музыку. Против человек, который занимался студийной записью. Против я, который писал 80% этих песен и который придумал ему этот никнейм, от которого он изначально отнекивался.

О новом образе

— Мы ведь не против. Пожалуйста, если ты почувствовал, что дальше сам, мы готовы. Но делай что-то новое: музыку, образ. Хочешь курить — кури. Хочешь пить «Пепси» — пей «Пепси», даже если контракт с «Кока-колой». Но ты не можешь это делать в нынешнем образе, вводя в заблуждение людей. Это не мальчик-баблгам, витаминка или незабудка — это что-то совсем другое. Нужно закрыть этот проект [Тима Белорусских], дать комментарии, придумать себе новый никнейм. Это будет справедливо по отношению ко всем.

О новом окружении и наркотиках

— Для многих людей, кто сегодня окружает Тиму, это классный способ классно жить. Ведь когда мы начинали, никто не знал, каким будет успех...

Было бы вам обидно, если бы вы сделали человека долларовым миллионером, который попал в список Forbes, а он бы у вас потом начал воровать соцсети и выставлять вас идиотом?

Раньше Тима работал в кафе официантом с телефоном-раскладушкой и зарабатывал около семи долларов в день. В то время почему-то этих [нынешних] друзей не было. Зато когда пришел успех, людей стало больше.

...Как только мы от него далеко отошли, эти люди появились снова, что спровоцировало волну того, что произошло... Все это было ожидаемо, потому что мы знали, какое у него окружение.

О тюрьме

— Я бы не хотел, чтобы это произошло, потому что в первую очередь это отразится на его семье. У него дочь, жена, он — главный кормилец. Да и не место ему там, все это прекрасно понимают.