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«Спартак» объединился с «Красным Мозырянином». Что будет дальше с брендами?

08.04.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Белгоспищепром» сообщает про объединение двух кондитерских фабрик. Это «Спартак» и «Красный Мозырянин». Управлять объединением будет гомельская фабрика «Спартак». Основная задача «Спартака» в интеграции — повышение эффективности работы «Красного Мозырянина», говорится в сообщении концерна.

«Планируется провести работы по оптимизации ассортимента, модернизации производственных процессов, снижению себестоимости производства в целом, а также мероприятия по повышению узнаваемости бренда „Красный Мозырянин“ во взаимодействии с брендом „Спартак“. Это первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера на территории Республики Беларусь», — отмечает концерн «Белгоспищепром».

Что будет с брендами прежде всего «Красного Мозырянина», который работает в стране с 1913 года? Напомним, фабрика выпускает зефир, мармелад дольками, известную пастилу с вишневой и яблочной прослойками, ирис, а также конфеты «Коровка».

Концерн обещает, что объединение «не повлияет на известные традиционные торговые марки „Красного Мозырянина“, скорее усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок „Спартака“».

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«Белгоспищепром» сообщает про объединение двух кондитерских фабрик. Это «Спартак» и «Красный Мозырянин». Управлять объединением будет гомельская фабрика...
 
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