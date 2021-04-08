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«Спартак» объединился с «Красным Мозырянином». Что будет дальше с брендами?
Источник материала: Onliner
«Белгоспищепром»
«Планируется провести работы по оптимизации ассортимента, модернизации производственных процессов, снижению себестоимости производства в целом, а также мероприятия по повышению узнаваемости бренда „Красный Мозырянин“ во взаимодействии с брендом „Спартак“. Это первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера на территории Республики Беларусь», — отмечает концерн «Белгоспищепром».
Что будет с брендами прежде всего «Красного Мозырянина», который работает в стране с 1913 года? Напомним, фабрика выпускает зефир, мармелад дольками, известную пастилу с вишневой и яблочной прослойками, ирис, а также конфеты «Коровка».
Концерн обещает, что объединение «не повлияет на известные традиционные торговые марки „Красного Мозырянина“, скорее усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок „Спартака“».
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