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Военные начали ремонтировать дом, в который въехала их ракетная установка

08.04.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях под Осиповичами произошел странный случай: во время марша ракетного дивизиона военная машина врезалась в жилой дом в деревне Моисеевичи. Как тогда сообщалось, срочник не справился с управлением. Сегодня военные проинформировали, что приступили к ремонту.

Работы проводят специалисты отдельной железнодорожной бригады. Сегодня на месте работают монтажники и плотники. Как долго будут проводиться работы, не сообщается.

Военные начали ремонтировать дом, в который въехала их ракетная установка

По официальной информации, в результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна.


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На днях под Осиповичами произошел странный случай: во время марша ракетного дивизиона военная машина врезалась в жилой дом в деревне Моисеевичи. Как тогда...
 
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