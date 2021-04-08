Военные начали ремонтировать дом, в который въехала их ракетная установка

Источник материала: Onliner

На днях под Осиповичами произошел странный случай: во время марша ракетного дивизиона военная машина врезалась в жилой дом в деревне Моисеевичи. Как тогда сообщалось , срочник не справился с управлением. Сегодня военные проинформировали , что приступили к ремонту.

Работы проводят специалисты отдельной железнодорожной бригады. Сегодня на месте работают монтажники и плотники. Как долго будут проводиться работы, не сообщается.





По официальной информации, в результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна.