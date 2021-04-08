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Военные начали ремонтировать дом, в который въехала их ракетная установка
Источник материала: Onliner
На днях под Осиповичами произошел странный случай: во время марша ракетного дивизиона военная машина врезалась в жилой дом в деревне Моисеевичи. Как тогда
Работы проводят специалисты отдельной железнодорожной бригады. Сегодня на месте работают монтажники и плотники. Как долго будут проводиться работы, не сообщается.
По официальной информации, в результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
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На днях под Осиповичами произошел странный случай: во время марша ракетного дивизиона военная машина врезалась в жилой дом в деревне Моисеевичи. Как тогда...
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