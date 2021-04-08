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В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон - и насмерть сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и, съехав на обочину, сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. 56-летняя женщина умерла в больнице,
ДТП произошло днем в деревне Дробовичи в Дятловском районе. 20-летний водитель на грузовом Mercedes-Benz ехал по улице Шоссейная со стороны Слонима.
Мужчина отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где сбил ехавшую попутно 56-летнюю велосипедистку.
Женщину увезли в больницу, где от полученных травм она умерла.
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56-летняя женщина от полученных травм умерла в больнице.
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