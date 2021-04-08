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В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон - и насмерть сбил велосипедистку

08.04.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и, съехав на обочину, сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. 56-летняя женщина умерла в больнице, сообщает ГАИ.


Фото: vk.com/grodnogai

ДТП произошло днем в деревне Дробовичи в Дятловском районе. 20-летний водитель на грузовом Mercedes-Benz ехал по улице Шоссейная со стороны Слонима.


Фото: vk.com/grodnogai

Мужчина отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где сбил ехавшую попутно 56-летнюю велосипедистку.

Женщину увезли в больницу, где от полученных травм она умерла.

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