В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон - и насмерть сбил велосипедистку

Источник материала: Tut.by

В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и, съехав на обочину, сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. 56-летняя женщина умерла в больнице, сообщает ГАИ.



Фото: vk.com/grodnogai

ДТП произошло днем в деревне Дробовичи в Дятловском районе. 20-летний водитель на грузовом Mercedes-Benz ехал по улице Шоссейная со стороны Слонима.



Фото: vk.com/grodnogai

Мужчина отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где сбил ехавшую попутно 56-летнюю велосипедистку.

Женщину увезли в больницу, где от полученных травм она умерла.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .