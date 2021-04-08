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В Слониме парень оформил свое авто в «оппозиционных тонах», лишился его и получил 7 суток
Источник материала: Tut.by
В Слониме мужчину арестовали на 7 суток и конфисковали его автомобиль, на котором была размещена «Погоня» и БЧБ-флаг,
В милиции рассказали, что 31-летний мужчина оформил свой автомобиль в «оппозиционных тонах» — на капоте разметил наклейку с гербом «Погоня», а на крышу наклеил две белые наклейки. Его задержали на трассе М11.
— Так как подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — сообщили в УВД.
По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, а Ford Fiesta конфискован как орудие совершения правонарушения.
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На капоте водитель разметил наклейку с гербом «Погоня», а на крышу наклеил две белые наклейки.
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