«Минари»: 8 из 10. Фильм, который точно западет вам в душу

Источник материала: Tut.by

В столичный прокат выходит американская инди-драма «Минари» — победитель фестиваля независимого кино «Сандэнс» и шестикратный номинант на «Оскар». AFISHA.TUT.BY кино уже посмотрела и теперь рассказывает, почему этот фильм точно западет вам в душу, но «Оскар», скорее всего, не возьмет.



Кадр из фильма

«Минари» — драма этнического корейца Ли Айзека Чуна, спродюсированная лидерами независимого кино — студией А24 и компанией Брэда Питта Plan B. За последний год камерная лента успела наделать шума: стала победителем «Сандэнса», взяла «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, получила признание зрителей и критиков — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нее 98% процентов свежести. Это достойный послужной список, который должен убедить вдумчивого зрителя взять билеты на сеанс. Но хорошее кино — это всегда что-то больше, чем награды и номинации.

Семья иммигрантов из Южной Кореи переезжает в американское захолустье: отец-фантазер (Стивен Ян) уверен, что здесь лучшая земля в Штатах, и думает построить тут ферму, чтобы наконец заработать на достойную жизнь. Правда, пока придется ютиться в доме на колесах, который чуть было не снесло ураганом. Такие перспективы совсем не радуют его супругу (Хан Е-ри): это не то, что ей обещали. Пока отец возится с томатами и перцами, двое детей (Алан С. Ким и Ноэль Чо) растут сами по себе. Неожиданно в их томный быт врывается бабушка (Юн Ё-джон) — и жизнь в трейлере переворачивается вверх дном. А ведь до «американской мечты» было рукой подать…

Авторы «Минари» продолжают темы, поднятые в «Земле кочевников» : что такое дом и как устоять под давлением собственных ожиданий и неудач. Ли Айзека Чуна еще интересует, можно ли пустить корни в чужеродной земле и почему урожай, за которым приглядывают, растет неохотно, а посеянное у ручья травянистое растение минари разрастается мгновенно.

Айзек Чун снял кино по собственному сценарию, отчасти автобиографическому. Похоже, именно поэтому он умело нащупывает слабые места зрителя — и бьет прямо в них. От кадра к кадру авторы сгущают краски, и «Минари» можно было бы назвать американо-корейской чернухой, если бы не неожиданный катарсис в финале, пусть и скромный. Чувства тех, кто рядом, важнее мечты.

Об этой, казалось бы, простой морали не догадывается персонаж Стивена Яна, звезды «Ходячих мертвецов». Отец-самодур планирует «выращивать деньги» в отрезанной от цивилизации глубинке, где его домашние ну точно не чувствуют себя в своей тарелке. Будучи гостем на американской земле, он старается сохранить лицо, но перед маленьким сыном сорит стереотипами: «Американцы верят в капиталистическую чушь — корейцы думают головой». Он уверен, что никогда не нужно платить за то, что можно получить бесплатно. Продолжение русской пословицы о скупости вы знаете.



Кадр из фильма

Для отца все идет по плану, на деле — летит к чертям. Ко всем неудачам дорисовывается главная проблема: в разобщенной семье нет не то что любви — диалога. На контрастах с черствостью взрослых слезу выбивает эпизод, когда во время очередной ссоры родителей дети атакуют их бумажными самолетиками с надписью «Не ссорьтесь».

Айзек Чун вообще мастер трогательных моментов. У него получилось по-эстетски красивое кино, но красота эта в первую очередь в точных образах, метафорах, символах. А вот удивлять зрителя головокружительной операторской работой или экспериментальным саундтреком автор и не собирался. Зачем, если все, что нужно, есть в его истории.



Кадр из фильма

Самыми минималистичными средствами режиссер пытается визуализировать чувство стыда и презрения к самому себе. И ему удается создать не очередную историю о неудачниках, которую вы завтра забудете, а притчу о маленьком человеке с амбициями, большое кино о надежде.

Здесь нет едкой сатиры, как у прошлогоднего корейского хита «Паразиты» . Вместо нее — бытовая искренность и светлый юмор, за который обычно отвечает экранная бабушка. Можно даже сказать, что персонажи «Минари» — антиподы героев «Паразитов»: если у Пона Джун-хо семья паразитирует на богатых, то у Ли Айзека Чуна — пытается стать на ноги честно, собственным трудом, погрязнув при этом в кредитах. Знакомо?



Кадр из фильма

Хотя и общее у обоих фильмов есть: это социальные драмы с одинаковым местом прописки и завидными фестивальными регалиями. Но мы удивимся, если авторам «Минари» удастся повторить триумф «Паразитов» на «Оскаре». Несмотря на шесть номинаций, у картины Айзека Чуна есть более сильные конкуренты (та же «Земля кочевников»), которые за время наградного киносезона не только насобирали больше трофеев, но и богаче проявили себя по количеству неологизмов в киноязыке. Да и на фоне победы на «Сандэнсе» — главной мечты независимых режиссеров — «Оскары» в копилке «Минари» будут выглядеть будто бы гламурно.

Минскому зрителю, уставшему от российских комедий и одинаковых блокбастеров, сходить на премьерный фильм определенно стоит. И лучше всего позвать на сеанс родителей — будет что обсудить после.

Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет