«Не хватило опыта». Продолжается суд над следователем, из-за которой два года не могло дойти до суда дело о ДТП

Источник материала: Tut.by

Продолжается суд над бывшим следователем Борисовского РОСК Викторией Андриановой. Ее обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Напомним, следователь занималась делом о ДТП, в котором фура сбила пешехода, однако виновник аварии долгое время был безнаказанным и дело дошло до суда только через два года. На этой неделе суд допросил коллег обвиняемой, также стало известно, что прокуратура собирается представить новое обвинительное заключение.



Обвиняемая Виктория Андрианова

Напомним, по версии обвинения, при проведении расследования уголовного дела о ДТП, в котором иностранная фура сбила борисовчанина Александра Шеина, следователь создавала искусственные доказательства, искажала факты, не обеспечила уголовное преследование виновного в аварии дальнобойщика. После того как пострадавший пожаловался в различные ведомства, ДТП расследовали и довели до суда другие следователи. После многочисленных жалоб пострадавшего уголовное дело возбудили уже в отношении Виктории Андриановой из Борисовского РОСК. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Дело рассматривают в суде Минского района. Ведет заседании судья Анжелика Козлова, сторону обвинения представляет Наталья Короткая, защитник обвиняемой — Ирина Брезинская.



Фото носит иллюстрационный характер

В суде уже дал показания пострадавший в ДТП Александр Шеин, опросили некоторых свидетелей, частично изучили письменные материалы дела, хотя изначально было определено, что рассматриваться они будут после допросов. Ход ведения процесса несколько раз изменялся, судья разрешила обвиняемой Андриановой давать показания после опроса всех свидетелей.

«Дело о ДТП следователь расследовала не полностью»

Свидетель Юрий Новалихин — следователь по особо важным делам Управления процессуального контроля УСК по Минской области. Он курирует расследование уголовных дел по преступлениям, связанным с транспортом, дорожным движением, в том чтсле и ДТП. Он проверяет обоснованность решений по уголовным делам, которые принимают следователи в местных отделах СК.

— При расследовании ДТП следователи должны руководствоваться приказом № 105 от 20 мая 2014 года. Мы требовали, чтобы он всегда был в выездной папке следователя. Также надо пользоваться методическими указаниями и пособиями Комитета судебных экспертиз Беларуси, методуказаниями СК по этой линии, — специалист знакомит суд о том, как работают следователи.

В приказе № 105 четко, по срокам, прописан алгоритм действий при расследовании ДТП. Например, допросить участников ДТП, провести следственные эксперименты надо в течение трех суток, назначить экспертизы в течение одних суток. В случаях, если водитель скрылся (как было в деле Шеина) или не установлен, то на место ДТП должны вместе со следователем выезжать начальник РОСК или его заместитель. Кстати, в случае с пострадавшим Шеиным на место аварии начальники не выезжали. Первоначально на это внимания не обратили, а в 2019 году по этому факту провели служебную проверку, после чего замначальника Борисовского РОСК Андрея Карачуна привлекли к дисциплинарной ответственности.



Пострадавший Александр Шеин

По словам свидетеля, уровень знаний следователей постоянно проверяли, проводили семинары, тесты, недельные сборы с молодыми сотрудниками, где те учились осматривать место ДТП, проводить следственные эксперименты. Новалихин помнит, что Андрианова была на таких учениях, «держала рулетку» — это было за полгода до ДТП с Шеиным.

Контролировали Борисовский РОСК, в котором работала обвиняемая, коллеги Новалихина. Однако, свидетелю приходилось заменять товарищей во время их отсутствия. Так в апреле 2018 года к нему попало приостановленное дело о ДТП, где пострадавшим был Шеин. По закону, в течении месяца в Управлении его должны были изучить и сделать выводы. В мае Новалихин начал готовить документы на отмену решения о приостановлении расследования.

Следователь по особо важным делам установил, что материалы расследования не полные: не была проведена проверка показаний на месте ДТП, полностью не изучены телесные повреждения пешехода, не завершена автотехническая экспертиза, не полностью изучен механизм развития ДТП. Но при этом специалист отметил, что «главный» приказ № 105 Андрианова не нарушила.

Направляя материалы уголовного дела обратно в РОСК Борисова, Новалихин дал указания провести проверку показаний на месте ДТП со свидетелями, сделать комплексную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы можно было сопоставить травмы пешехода с повреждениями на авто.



Сторону обвинения представляет Наталья Короткая

— Экспертиза по тяжести телесных повреждений в деле была, но только ее было мало. Поэтому я указал провести комплексную экспертизу с одним автомобилем — которым управлял Курмс (виновник ДТП — прим. ред). Также порекомендовал передать это дело другому следователю, но по возвращению в РОСК оно еще неделю было у Андриановой. Из-за этого мне звонил Шеин и возмущался. Потом дело передали следователю Жиличу.

Впоследствии, от своих коллег Новалихин узнал, что его указания были выполнены частично, расследование снова приостанавливалось.

Рассуждая о том, почему предварительное следствие о ДТП так затянулось, не была назначена комплексная экспертиза, Новалихин отметил, что «тут нужен опыт». Андрианова была в этом новичком, девушка занималась такими делами лишь девять месяцев — с апреля 2017 года.

— Вообще, следователи выезжают на разные дела, они универсальные сотрудники. Специализация у них идет после двух лет работы, — сообщил свидетель.

Однако, за ходом расследования следил начальник Андриановой — Андрей Карачун. По отзывам свидетеля, Карачун — сотрудник опытный, раньше он расследовал ДТП, так почему же он не смог увидеть, что нужна более глубокая экспертиза? На этот вопрос Новалихин ответить не смог.

— С Андриановой мы общались по службе. Плохо охарактеризовать ее я не могу. Достаточно квалифицированный следователь, с ней можно было общаться на профессиональном уровне. Работала она достаточно напряженно, уровень ее подготовки — выше среднего, ну, а опыт это дело наживное. Это неожиданно, что она находится здесь, — говорит свидетель.

«С самого начала был подозреваемый, надо было проводить следственный эксперимент»

Дело о ДТП долго не завершалось, поэтому его материалы в апреле 2019 года передали в УСК по Минской области. Расследование поручили Виктору Головчицу, следователю по особо важным делам, который с 2015 года специализируется по уголовным делам о ДТП. Виктор также дал свидетельские показания в суде.

— Я не обращал внимания на указания (которые давали в Управлении процессуального контроля. — Прим. ред.), все заново делал. Решил допросить очевидцев и свидетелей из VW Golf (его водитель видел происшествие — прим.ред.). Выяснил у них обстоятельства, конкретику, по снимкам они опознали грузовик, который сбил пешехода. Опросил сотрудников ГАИ, чтобы они более точно дали показания, — рассказал Головчиц о том, как начал работать с делом.

При расследовании следователь посчитал, что допрос водителя VW Ясько, на глазах у которого произошла авария, ранее проведенный в Борисовском РОСК, был поверхностный, из него не было понятно, что автомобилист владеет описанием фуры. На допросе у Головчица Ясько подробно описал грузовик, отметив мелкие детали. Этот нюанс вызвал среди участников процесса много вопросов, их наперебой начали задавать судья, прокурор и адвокат обвиняемой.



Тот самый полуприцеп, который сбил Александра. Справа внизу — сине-красная наклейка, которая оставила следы на одежде пешехода

— Вы узнавали, почему Ясько так подробно описал вам грузовик, а Андриановой нет? Вам не показалось подозрительным, противоречивым, странным, что спустя время Ясько рассказал особенности грузовика?

Следователь пояснил, что он не узнавал у водителя, почему описание деталей машины в протоколе, составленном Андриановой, не полное. Эти факты конкретно не выяснялось, потому что это не имеет отношение к доказыванию вины по 317 статье УК (за ДТП). Головчиц предположил, что возможно это произошло из-за неопытности следователя, которая могла не задать конкретные вопросы очевидцу ДТП.

С самого начала расследования Головчиц предполагал, что ДТП совершил дальнобойщик Юрийс Курмс — это версия отрабатывалась им, как основная. В материалах дела было видео, на котором едущий грузовик с полуприцепом уходит в занос, потом останавливается и снова уезжает. Также были показания очевидцев, а у фуры были индивидуальные признаки, Головчиц нашел их на фотоснимках, сопоставил с другими данными. Совпадало время ДТП и проезд фуры Курмса.

— Комплексной экспертизы в деле не было, поэтому я ее назначил. После провел следственный эксперимент с тем же автопоездом. Совпадало место повреждения на затылке Шеина и часть в авто, которой было нанесено это повреждение. Это же подтвердила медицинская экспертиза пострадавшего.

Головчиц считает, что уже на первых периодах расследования ДТП необходимо было проводить следственный эксперимент. К тому же дальнобойщик сам не исключал наезд на человека, но сомневался в этом.

— У меня сложилось мнение, что у них (в Борисовском РОСК. — Прим. ред.) не было доказательств вины Курмса, — отметил Головчиц после того, как в период расследования общался с Андриановой. — Признаки незаконных действий Андриановой я не заметил, но не могу их исключать.

После выступления свидетелей гособвинитель заявила, что хочет представить новое обвинительное заключение. Дело продолжат рассматривать на следующей неделе.