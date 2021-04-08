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Стали известны пары полуфиналистов Кубка Беларуси

08.04.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 апреля прошла жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу. «Шахтер» сыграет против «Ислочи», а БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ».


Фото: АБФФ

Первые игры пройдут 21 апреля. Ответные — 5 мая.

Финал будет сыгран 23 мая в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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8 апреля прошла жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу.
 
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