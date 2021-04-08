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Стали известны пары полуфиналистов Кубка Беларуси
Источник материала: Tut.by
8 апреля прошла жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу. «Шахтер» сыграет против «Ислочи», а БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ».
Первые игры пройдут 21 апреля. Ответные — 5 мая.
Финал будет сыгран 23 мая в Гомеле.
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8 апреля прошла жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу.
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