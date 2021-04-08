Источник материала: UDF



Минск , август 2020 года

«…12-го года, 35-ый год, 91-ый год, Советский Союз когда распался… Ни к чему хорошему не привело.



Поэтому всем быть в готовности к задействию. Значит, я назначу сейчас всех этих людей, которые чтобы каждый все знал: кому мы выдадим «магазин», кто «вперед, в атаку».



Значит, ничего не бояться, спокойненько выдвигаемся, идем. Вперед скажут там – и пошли двигаться вперед. Может быть, если кого-то попытаются… Я тогда приму решение – или я буду стрелять сам, или кто, у кого будут боевые патроны. Скажу: «Огонь!». Первый выстрел вверх холостым пойдет, а кто-то… кто-то потом боевым».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая «слив» от BYPOL: власти готовы были расстреливать протестующих из боевого оружия Голос на записи похож на голос полковника Сергея Мазовки.

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