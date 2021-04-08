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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в апреле: Глоба назвал избранных! Для Тельцов в апреле откроются новые двери в финансовой сфере.

Об этом пишетДля Тельцов в апреле откроются новые двери в финансовой сфере. Вы сможете повысить свои доходы и добиться продвижения в должности. При этом Павел Глоба не исключает, что Тельцам в апреле придется пережить небольшую эмоциональную встряску. Но она будет иметь лишь положительный эффект. Люди этого Знака смогут наполниться позитивом и увидеть происходящее с другой стороны.В финансовой и рабочей сфере Львы в апреле будут добиваться результата, причем с первой попытки. Беритесь за новые дела, меняйте работу, ездите в командировки и ищите новые источники дохода. Помимо этого у Львов начинается самый благоприятный период в сфере любви, но перед признаниями в чувствах проверяйте чувства человека на взаимность.Стрельцам будет очень везти в работе и бизнесе, что принесет внезапную для вас прибыль. Удача в этих сферах жизни позволит вам с наименьшими потерями вкладывать средства и время во что-то новое. В любви наступает период избавления от кармических долгов. Это значит, что различные неурядицы в этой сфере станут платой за прошлые ошибки.