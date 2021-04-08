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Какие курсы установили 8 апреля обменники
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Как пишет
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, Франсабанке — 2,66 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,21 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,166 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,162 рубля.
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Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,162 рубля.
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