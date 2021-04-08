ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие курсы установили 8 апреля обменники

08.04.2021 12:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Какие курсы установили 8 апреля обменники
Фото: TUT.BY
7 апреля курс доллара установил исторический рекорд на белорусской бирже. Как на это отреагировали банки.

Как пишет TUT.BY, выше всего курс продажи банками доллара — 2,705 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,663 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, Франсабанке — 2,66 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,21 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,166 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,162 рубля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,162 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минкульт Беларуси сообщил, сколько денег выделят на реставрацию и реконструкцию дворцов, замков и церквей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by