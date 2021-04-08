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«Белпочта» исключила из каталога три журнала «Нашей Нивы»
Источник материала: Навiны
Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие.
«Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Об этом сообщает
Месяц назад аналогичное решение принял другой государственный монополист — «Белсоюзпечать». Не попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги».
Редакция
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Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие.
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