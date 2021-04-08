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Водитель грузовика насмерть сбил велосипедистку возле Дятлово

08.04.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.

Водитель грузовика насмерть сбил велосипедистку возле Дятлово

По сообщению областной ГАИ, 20-летний водитель грузового Mercedes-Benz ехал со стороны Слонима, отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где сбил ехавшую попутно 56-летнюю велосипедистку.

Пострадавшую госпитализировали, врачи ее не спасли.

 
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В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.
 
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