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Водитель грузовика насмерть сбил велосипедистку возле Дятлово
Источник материала: Навiны
В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.
По сообщению областной ГАИ, 20-летний водитель грузового Mercedes-Benz ехал со стороны Слонима, отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где сбил ехавшую попутно 56-летнюю велосипедистку.
Пострадавшую госпитализировали, врачи ее не спасли.
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В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил 56-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.
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