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Белорусские чиновники взялись за конфеты

08.04.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Концерн Белгоспищепром заявил о том, что сделан первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера в Беларуси.

Так, концерн прокомментировал решение объединить две кондитерские фабрики - СП ОАО «Спартак» и ОАО «Красный Мозырянин».

Раз дело дошло до объединения, значит «Красный Мозырянин» дышит на ладан. А по другому в Беларуси спасать госпредприятия не могут.

«…работы по оптимизации ассортимента, модернизации производственных процессов, снижении себестоимости производства в целом», - перечисляет концерн фронт работ по Мозырскому предприятию.

Ранее белорусские власти сделали первые и последующие шаги на пути к созданию агрокластера, цементного кластера, деревообрабатывающего кластера, металлургического кластера. Вот решили взяться за конфеты и печенье.

 
 
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Концерн Белгоспищепром заявил о том, что сделан первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера в Беларуси.
 
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