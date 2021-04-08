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В гости к президенту: «Патриоты Беларуси» побывали во Дворце Независимости
08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Патриоты Беларуси» побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Общественное объединение появилось в конце прошлого года. Людей объединило желание строить независимую, сильную и процветающую Беларусь, передает «МИР 24».
Экскурсии по рабочей резиденции президента стали традицией. Жители Беларуси могут увидеть залы и кабинеты, где проходят важнейшие политические встречи и события. Не только республиканского, но и международного уровня.
В рабочей резиденции Александра Лукашенко проходят различные торжественные мероприятия. На них чествуют спортсменов и музыкантов, вручают государственные награды и премии. Во Дворце Независимости состоялась и инаугурация президента.
Дворец Независимости был открыт в 2013 году. При строительстве старались использовать исключительно белорусские материалы.
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Общественное объединение появилось в конце прошлого года. Людей объединило желание строить независимую, сильную и процветающую Беларусь.
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