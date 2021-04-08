В гости к президенту: «Патриоты Беларуси» побывали во Дворце Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Патриоты Беларуси» побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Общественное объединение появилось в конце прошлого года. Людей объединило желание строить независимую, сильную и процветающую Беларусь, передает «МИР 24».

Экскурсии по рабочей резиденции президента стали традицией. Жители Беларуси могут увидеть залы и кабинеты, где проходят важнейшие политические встречи и события. Не только республиканского, но и международного уровня.

«Обратил внимание на зал, где было заседание нормандской четверки. Естественно, следишь за событиями, которые происходят в стране. Было находиться там очень волнительно. Там находились и вели переговоры серьезные люди, руководители крупных государств. Красный зал понравился», – поделился Виталий Пяточенко.

В рабочей резиденции Александра Лукашенко проходят различные торжественные мероприятия. На них чествуют спортсменов и музыкантов, вручают государственные награды и премии. Во Дворце Независимости состоялась и инаугурация президента.

Дворец Независимости был открыт в 2013 году. При строительстве старались использовать исключительно белорусские материалы.