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В Беларуси запретили продавать популярный кофе в пакетиках

08.04.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госстандарт внес в "черный список" несколько видов растворимого кофе в пакетиках марок Jacobs и "Жокей". Причиной стали вредные для здоровья подсластители в кофе, пишет Intex-press.




Опасными в Беларуси признаны два вида кофе Jacobs "три в одном" — классика и мягкий, а также три вида кофе "Жокей" "три в одном" — карамель, крепкий и мягкий.

Кроме сахара роль подсластителей в кофе выполняют цикламат натрия, ацесульфам калия и аспартам.

Их запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 10 августа. Продавцов, которые не уберут их с полок, могут серьезно наказать.
 
 
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Госстандарт внес в "черный список" несколько видов растворимого кофе в пакетиках марок Jacobs и "Жокей". Причиной стали вредные для здоровья подсластители в...
 
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