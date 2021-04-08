Сергея Мазовка, начальника общевойскового факультета Военной Академии, дает в начале августа инструкции своим курсантам, как именно себя вести на протестах. Среди прочего он говорит, что кому-то, возможно, придется стрелять боевыми патронами, пишет the-village.me На ней, как утверждается, человек с голосом, похожим на голос полковника, начальника общевойскового факультета Военной Академии, дает в начале августа инструкции своим курсантам, как именно себя вести на протестах. Среди прочего он говорит, что кому-то, возможно, придется стрелять боевыми патронами, пишет





На записи слышны четкие шаги и шум проезжающего транспорта — возможно, военный начальник произносил свою речь на плацу Военной академии.





— …12-го года, 35-ый год, бл**ь, 91-ый год, Советский Союз когда распался, – ни к чему хорошему не привело. Поэтому, поэтому всем быть в готовности к задействию. Значит, я назначу сейчас всех этих людей, которые, чтоб каждый всё знал, кому мы выдадим «магазин», кто вперёд в атаку. Значит, ничего не бояться, спокойненько выдвигаемся, идём, вперёд скажут нам, это, – и пошли двигаться вперёд. Может быть, если кого-то попытаются… Я тогда приму решение - или буду стрелять сам, или кто, у кого будут боевые патроны, скажу: «Огонь!» Первый выстрел вверх холостым пойдёт, а кто-то… кто-то потом боевым.





Примечательно, что Сергей Мазовка по совместительству является депутатом Минского городского Совета депутатов 28-го созыва по 52 Восточному округу и ведёт на своей страничке в социальной сети общение с избирателями под лозунгом: «ВМЕСТЕ К ПРОЦВЕТАНИЮ В СОГЛАСИИ И МИРЕ!»













Еще как утверждает военное информагентство, он «помогает в создании патриотических песен».