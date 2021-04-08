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У Национального центра обмена трафиком появилась своя учебная база
Источник материала: ОНТ
Центр оказывает образовательные услуги с прошлого года. Его слушателями стали уже порядка 300 человек.
Ранее помещения для занятий приходилось арендовать, теперь же центр обмена трафиком обзавелся собственными учебными классами.
Сейчас обучение проходит по 12 образовательным программам. Слушатели центра – это руководители различных структур, а также технические специалисты. Курсы длятся порядка двух недель. По их окончании слушатели получат сертификат о повышении квалификации.
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Центр оказывает образовательные услуги с прошлого года. Его слушателями стали уже порядка 300 человек. Ранее помещения для занятий приходилось арендовать, теперь...
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