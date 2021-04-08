У Национального центра обмена трафиком появилась своя учебная база

Источник материала: ОНТ

Центр оказывает образовательные услуги с прошлого года. Его слушателями стали уже порядка 300 человек.

Ранее помещения для занятий приходилось арендовать, теперь же центр обмена трафиком обзавелся собственными учебными классами.

Татьяна Туромша, заместитель директора Национального центра обмена трафиком: «Предприятие приняло решение модернизировать собственные площади, оснастить их по последнему слову техники, для того чтобы расширить образовательный процесс. Уже во втором квартале этого года слушателям Республики Беларусь будут доступны ряд новые программ, преподавание, конечно ведут специалисты национального центра обмена трафиком, лекторы ведущих вузов Беларуси».

Сейчас обучение проходит по 12 образовательным программам. Слушатели центра – это руководители различных структур, а также технические специалисты. Курсы длятся порядка двух недель. По их окончании слушатели получат сертификат о повышении квалификации.

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