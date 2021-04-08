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Кого любили знаменитые советские красавцы?
Источник материала: ОНТ
Талантливые актеры, невероятные красавцы и настоящие секс-символы Советского Союза. Они разбивали сердца поклонницам, а те тратили последние деньги на покупку фотокарточки с любимым актером. Но кого же выбрали самые желанные мужчины того времени?
Олег Янковский
Самый известный «Мюнхгаузен» СССР несомненно очаровывал женские сердца. Однако представительницы прекрасного пола могли лишь мечтать о романтических отношениях с Олегом Янковским, ведь с выбором жены он определился давно.
С будущей спутницей по жизни Олег познакомился еще в Саратовском театральном училище. Влюбленные решили расписаться уже на втором курсе, после чего в 1968 году Людмила Зорина родила сына.
При жизни актер казался примерным семьянином, однако после смерти стали вскрываться новые факты его биографии. Ходят слухи о том, что у Янковского есть внебрачный сын от актрисы Елены Войновской. Данная информация подтверждается матерью актрисы и соседями, однако сама героиня любовной истории предпочитает не давать комментарии.
Елена Проклова также рассказала в шоу «Прямой эфир» о бурном романе с актером, от которого сделала аборт.
В 2015 году актриса Елена Костина поделилась своей романтической историей об отношениях с Олегом Янковским в журнале «Караван историй». Тогда образ примерного семьянина окончательно разрушился в глазах поклонников.
Александр Абдулов
Известный сердцеед Советского Союза сыграл в следующих фильмах и сериалах: «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Гардемарины, вперед», «Мастер и Маргарита» …Вспомнили?
Играя в фильмах героев-любовников, он переносил этот образ и в жизнь. По всему Советскому Союзу тысячи поклонниц мечтали оказаться в объятиях Александра. Ему приписывали романы с известными актрисами и обычными девушками. Его пылкий, страстный характер никак не вписывался в спокойную семейную картину. Однако через череду романов известный актер встретил Ирину Алферову на съемках «С любимыми не расставайтесь».
Замуж за Александра актриса выходила беременной от заграничного бизнесмена. Этот факт долго скрывался от прессы, Абдулов воспитывал приемную дочь, как свою. Через 14 лет семья распалась из-за амурных похождений неисправимого ловеласа.
В дальнейшем у Александра было много романов, но один затянулся на целых 8 лет. Актер не решился остановить свой выбор на Галине Лобановой. И в 2005 году ловелас встречает молодую красавицу Юлию Машину, в которую влюбляется с первого взгляда. На тот момент она была замужем, но с легкостью оборвала этот брак.
В 2006 году прекрасная пара сыграла скромную свадьбу. Через год Юлия подарила актеру долгожданную дочь, которую назвали Евгенией. Большая разница в возрасте не давала покоя прессе, поклонникам, коллегам. Против были также родители молодой жены, которые считали Александра недостойным избранником их дочери. Однако пара держалась вместе до конца.
Вячеслав Тихонов
Известный актер всегда пытался скрывать подробности своей личной жизни, однако утаить от поклонников романы кумира миллионов не удалось.
Впервые Вячеслав женился на знаменитой Нонне Мордюковой. Они познакомились еще во ВГИКе, а потом снялись в «Молодой гвардии». Артисты прожили в браке 13 лет, где Нонна родила своего первенца Володю. Расставание пары по разным версиям могло произойти из-за измены Нонны или любви Вячеслава к другой женщине. Пара без скандалов расторгла отношения.
Вторую любовь Вячеслав встретил на озвучивании французского фильма «Мужчина и женщина», где Тамара Ивановна работала переводчицей. В скором времени они поженились, Тамара родила дочь Аню, которая стала актрисой и продюсером. Брак известного актера с переводчицей длился целых 42 года.
По материалам сайтов
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Талантливые актеры, невероятные красавцы и настоящие секс-символы Советского Союза. Они разбивали сердца поклонницам, а те тратили последние деньги на покупку...
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