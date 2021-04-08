Кого любили знаменитые советские красавцы?

Источник материала: ОНТ

Талантливые актеры, невероятные красавцы и настоящие секс-символы Советского Союза. Они разбивали сердца поклонницам, а те тратили последние деньги на покупку фотокарточки с любимым актером. Но кого же выбрали самые желанные мужчины того времени?

Олег Янковский



Фото: theworldnews.net

Самый известный «Мюнхгаузен» СССР несомненно очаровывал женские сердца. Однако представительницы прекрасного пола могли лишь мечтать о романтических отношениях с Олегом Янковским, ведь с выбором жены он определился давно.

С будущей спутницей по жизни Олег познакомился еще в Саратовском театральном училище. Влюбленные решили расписаться уже на втором курсе, после чего в 1968 году Людмила Зорина родила сына.

При жизни актер казался примерным семьянином, однако после смерти стали вскрываться новые факты его биографии. Ходят слухи о том, что у Янковского есть внебрачный сын от актрисы Елены Войновской. Данная информация подтверждается матерью актрисы и соседями, однако сама героиня любовной истории предпочитает не давать комментарии.



Фото: premiermodels.ru

Елена Проклова также рассказала в шоу «Прямой эфир» о бурном романе с актером, от которого сделала аборт.



Фото: express-novosti.ru

В 2015 году актриса Елена Костина поделилась своей романтической историей об отношениях с Олегом Янковским в журнале «Караван историй». Тогда образ примерного семьянина окончательно разрушился в глазах поклонников.



Фото: zen.yandex.ru

Александр Абдулов



Фото: zen.yandex.ru

Известный сердцеед Советского Союза сыграл в следующих фильмах и сериалах: «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Гардемарины, вперед», «Мастер и Маргарита» …Вспомнили?

Играя в фильмах героев-любовников, он переносил этот образ и в жизнь. По всему Советскому Союзу тысячи поклонниц мечтали оказаться в объятиях Александра. Ему приписывали романы с известными актрисами и обычными девушками. Его пылкий, страстный характер никак не вписывался в спокойную семейную картину. Однако через череду романов известный актер встретил Ирину Алферову на съемках «С любимыми не расставайтесь».



Фото: zen.yandex.ru

Замуж за Александра актриса выходила беременной от заграничного бизнесмена. Этот факт долго скрывался от прессы, Абдулов воспитывал приемную дочь, как свою. Через 14 лет семья распалась из-за амурных похождений неисправимого ловеласа.

В дальнейшем у Александра было много романов, но один затянулся на целых 8 лет. Актер не решился остановить свой выбор на Галине Лобановой. И в 2005 году ловелас встречает молодую красавицу Юлию Машину, в которую влюбляется с первого взгляда. На тот момент она была замужем, но с легкостью оборвала этот брак.



Фото: anews.com

В 2006 году прекрасная пара сыграла скромную свадьбу. Через год Юлия подарила актеру долгожданную дочь, которую назвали Евгенией. Большая разница в возрасте не давала покоя прессе, поклонникам, коллегам. Против были также родители молодой жены, которые считали Александра недостойным избранником их дочери. Однако пара держалась вместе до конца.

Вячеслав Тихонов



Фото: kinoart.ru

Известный актер всегда пытался скрывать подробности своей личной жизни, однако утаить от поклонников романы кумира миллионов не удалось.

Впервые Вячеслав женился на знаменитой Нонне Мордюковой. Они познакомились еще во ВГИКе, а потом снялись в «Молодой гвардии». Артисты прожили в браке 13 лет, где Нонна родила своего первенца Володю. Расставание пары по разным версиям могло произойти из-за измены Нонны или любви Вячеслава к другой женщине. Пара без скандалов расторгла отношения.



Фото: weekend.rambler.ru

Вторую любовь Вячеслав встретил на озвучивании французского фильма «Мужчина и женщина», где Тамара Ивановна работала переводчицей. В скором времени они поженились, Тамара родила дочь Аню, которая стала актрисой и продюсером. Брак известного актера с переводчицей длился целых 42 года.



Фото: kakprosto.ru





По материалам сайтов kinoafisha.info , uznayvse.ru , kinopoisk.ru , kino-teatr.ru

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