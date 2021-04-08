Определились все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

БАТЭ в ответном матче победил «Витебск» со счетом – 3:2. В первой игре также были сильнее борисовчане.

«Шахтёр», несмотря на поражение в Гродно, прошёл «Неман» по сумме двух матчей – 4:2. Также на стадии 1/2 финала сыграют «Ислочь» и жодинское «Торпедо».

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