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Определились все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
БАТЭ в ответном матче победил «Витебск» со счетом – 3:2. В первой игре также были сильнее борисовчане.
«Шахтёр», несмотря на поражение в Гродно, прошёл «Неман» по сумме двух матчей – 4:2. Также на стадии 1/2 финала сыграют «Ислочь» и жодинское «Торпедо».
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БАТЭ в ответном матче победил «Витебск» со счетом – 3:2. В первой игре также были сильнее борисовчане. «Шахтёр», несмотря на поражение в Гродно, прошёл «Неман» по...
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