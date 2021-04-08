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«Мешков Брест» сыграет с «Мотором» в гандбольной Лиге чемпионов

08.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мешков Брест» сыграет с «Мотором» в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболисты «Мешков Бреста» сегодня сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Спортивном комплексе «Виктория» лучший клуб Беларуси будет принимать украинский «Мотор». В первом поединке, который прошёл в Запорожье неделю назад, «Мотор» одержал победу – 32:30. 

Для выхода в 1/4 финала брестчанам нужно победить с преимуществом в три мяча. В этой встрече чемпионам Беларуси не поможет Александр Шкуринский, который выбыл до конца сезона.

А за «Мотор» сыграют трое белорусских игроков: Максим Бабичев, Вячеслав Бохан и Борис Пуховский. Матч начнётся в 19:45.

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Теги: Брест
 
 
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Гандболисты «Мешков Бреста» сегодня сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В Спортивном комплексе «Виктория» лучший клуб Беларуси будет принимать...
 
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