|
Сайт «Гродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельства
Источник материала: ОНТГродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельства" class="one-news__figure-img">
Обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» устанавливают следователи в Гродно,
7 апреля вечером, по данным следствия, кто-то осуществил несанкционированный доступ к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» и разместил там дискредитирующую руководство предприятия информацию, а также призывы к стачкам.
Неотложные следственные действия провели следователи, поэтому следовую картину преступления удалось зафиксировать. Ряд международных просьб об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела будут направлены, чтобы установить причастных к совершению преступления.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» устанавливают следователи в Гродно, сообщается в Telegram-канале СК. 7 апреля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)