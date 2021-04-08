Сайт «Гродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельства

Источник материала: ОНТ

Гродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельства" class="one-news__figure-img">

Обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» устанавливают следователи в Гродно, сообщается в Telegram-канале СК.

7 апреля вечером, по данным следствия, кто-то осуществил несанкционированный доступ к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» и разместил там дискредитирующую руководство предприятия информацию, а также призывы к стачкам.



Фото: СК Беларуси



Неотложные следственные действия провели следователи, поэтому следовую картину преступления удалось зафиксировать. Ряд международных просьб об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела будут направлены, чтобы установить причастных к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram