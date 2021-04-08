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Сайт «Гродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельства

08.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сайт «Гродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельстваГродно Азота» взломали, следователи устанавливают обстоятельства" class="one-news__figure-img">

Обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» устанавливают следователи в Гродно, сообщается в Telegram-канале СК.

7 апреля вечером, по данным следствия, кто-то осуществил несанкционированный доступ к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» и разместил там дискредитирующую руководство предприятия информацию, а также призывы к стачкам.


Фото: СК Беларуси

Неотложные следственные действия провели следователи, поэтому следовую картину преступления удалось зафиксировать. Ряд международных просьб об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела будут направлены, чтобы установить причастных к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay.com

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Теги: Гродно
 
 
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Обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО «Гродно Азот» устанавливают следователи в Гродно, сообщается в Telegram-канале СК. 7 апреля...
 
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