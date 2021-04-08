В Минске прошел сильный снегопад

Источник материала: ОНТ

Снежно по-апрельски. Несмотря на календарь, на улице опять метель. Снегопад застал врасплох жителей Минска.

Белорусы делились фотографиями зимних пейзажей в соцсетях ещё накануне, сегодня эту картину наблюдали минчане. Столицу буквально засыпало снегом. Сюрприз – весьма неприятный.

Из-за плохой видимости и гололедицы водителям пришлось снизить скорость, обошлось без серьёзных ДТП и пробок. Мокрый снег не удивил лишь синоптиков, такое начало апреля они прогнозировали.

Осадки принёс циклон из Украины. Но уже завтра станет теплее и без снега. А к выходным выглянет солнце и ожидается до 15℃.

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