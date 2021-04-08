В Мадриде произошло столкновение противоборствующих сторон: крайних левых и ультраправых

Источник материала: ОНТ

Масла в огонь в Испании подливают и другие проблемы, не связанные с пандемией. В Мадриде столкнулись давние противники: крайне левые и ультраправые.

И те, и другие – радикально настроены. Разница лишь в идеологических взглядах, из-за чего бывают столкновения. В Мадриде ультраправые решили собрать несколько тысяч сторонников и устроить митинг. Лучше места, чем территория левых, не нашли.

Те сочли это провокацией, и вместе с местными жителями дали отпор. В какой-то момент было очень горячо – потасовка завязалась в формате стенка на стенку.

Больше всего досталось полиции, которая разнимала враждующих – в ход пошли, камни и бутылки. В ответ – резиновые пули и дубинки. Только так митингующих удалось привести в чувство.

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