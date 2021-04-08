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Европа массово отказывается от использования препарата «АстраЗенека»
Источник материала: ОНТ
К самой болезни прибавились и проблемы с вакциной. Европа массово отказывается от «АстраЗенеки»! Европейское агентство по оценке лекарств признало побочный эффект препарата – повышенная свёртываемость крови и риск образования тромбов.
Таких случаев пока несколько десятков на 9 млн человек, но это уже стало весомым поводом для некоторых стран. Так, Испания остановила вакцинацию «АстраЗенекой» для людей старше 60 лет.
Такие же рекомендации уже дал Минздрав Италии, поддержали позицию и эстонские врачи.
В Великобритании зарегистрированы три летальных случая после вакцинации молодых людей, есть такие и во Франции. Сейчас выяснением обстоятельств занимаются юристы.
На фоне тревожных сообщений, европейцы сами массово отказываются от прививок и просят предложить альтернативу «АстарЗенеки».
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К самой болезни прибавились и проблемы с вакциной. Европа массово отказывается от «АстраЗенеки»! Европейское агентство по оценке лекарств признало побочный...
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