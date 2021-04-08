Европа массово отказывается от использования препарата «АстраЗенека»

Источник материала: ОНТ

К самой болезни прибавились и проблемы с вакциной. Европа массово отказывается от «АстраЗенеки»! Европейское агентство по оценке лекарств признало побочный эффект препарата – повышенная свёртываемость крови и риск образования тромбов.

Таких случаев пока несколько десятков на 9 млн человек, но это уже стало весомым поводом для некоторых стран. Так, Испания остановила вакцинацию «АстраЗенекой» для людей старше 60 лет.

Такие же рекомендации уже дал Минздрав Италии, поддержали позицию и эстонские врачи.

В Великобритании зарегистрированы три летальных случая после вакцинации молодых людей, есть такие и во Франции. Сейчас выяснением обстоятельств занимаются юристы.

На фоне тревожных сообщений, европейцы сами массово отказываются от прививок и просят предложить альтернативу «АстарЗенеки».

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